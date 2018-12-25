قتيل بهجوم على وزارة الخارجية الليبية

طرابلس- قتل شخص واحد هو “موظف” في هجوم على مقر وزارة الخارجية الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، في طرابلس، كما ذكر مصدر أمني موجود في المكان.

وقال هذا المصدر إن “سيارة مفخخة” انفجرت أولا أمام المقر، ما دفع قوات الأمن إلى التوجه إلى الموقع. وبعد ذلك اندلعت معارك داخل المبنى مع “ثلاثة أو أربعة مهاجمين”. وتابع أن انفجارا ثانيا “قام به انتحاري” حدث “في الطابق الثاني”.-(ا ف ب)