قتيل وجرحى في مواجهات بين مشجعي الوداد والجيش الملكي بالمغرب

الرباط – قتل شخص وأصيب 5 بجروح في اشتباكات وقعت مساء الثلاثاء قرب مدينة الدار البيضاء بين مشجعي فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي، بحسب السلطات المحلية المغربية.

وأفادت السلطات المحلية لإقليم مديونة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، أن “شخصا لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار فريق الوداد الرياضي البيضاوي، وذلك على مستوى منطقة الهراويين”.

وأوضح المصدر ذاته أن: “بعض الأفراد المحسوبين على مشجعي فريق الوداد الرياضي البيضاوي، كانوا قد عمدوا إلى اعتراض مشجعي فريق الجيش الملكي ورشقهم بالحجارة، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بين الجانبين، نجمت عنها إصابة 5 أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمديونة لتلقي الإسعافات الضرورية”.

وأتت المواجهات بعد مباراة على ملعب محمد الخامس ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العرش، انتهت بفوز الوداد 3-1 وتأهله لدور الـ16، حيث أشارت وكالة الأنباء المغربية الى أن قوات الأمن: “تدخلت لفض هذه المواجهات، كما جرى توقيف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم بها”.

وسبق لمباريات كرة القدم في المغرب أن شهدت مواجهات بين المشجعين، ومنها في آذار (مارس) 2016، حيث قضى مشجعان وأصيب العشرات إثر إشكال بين مشجعي فريقي الرجاء البيضاوي وشباب الريف الحسيمي.

وعمدت السلطات الى حل العديد من مجموعات المشجعين المتعصّبين “ألتراس” ومنع رفع الشعارات في الملاعب، قبل أن تعيد السماح بتواجد هذه المجموعات في المدرجات بدءا من آذار (مارس) 2018. (أ ف ب)