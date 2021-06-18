قتيل و12 جريحاً برصاص مسلح في أميركا

واشنطن- أعلنت الشرطة الأميركية، أن شخصاً قُتل وأصيب 12 آخرين بجروح، أمس الخميس، عندما أطلق مسلّح النار في ثمانية مواقع مختلفة في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا، بينما كان يتجوّل في سيارته.

وقالت الشرطة، إن المسلّح أطلق النار بينما كان يقود سيارته وعلى ما يبدو بشكل عشوائي، ولمدة ساعة ونصف الساعة أطلق خلالها النار في ثمانية مواقع مختلفة على الأقلّ، الى أن القت شرطة المدينة القبض عليه.

وفي عام 2020 قُتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، مقابل أكثر من 20,200 قتلوا منذ مطلع هذا العام 2021 .