قتيل و20 جريحا بمواجهات بين محتجين والجيش اللبناني في طرابلس

بيروت- قتل شخص وأصيب عشرون آخرون بجروح، بينهم ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني بمواجهات ليلية وقعت بين محتجين والجيش اللبناني في طرابلس، والتي استمرت حتى ساعات فجر اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت اليوم، إن تحركات احتجاجية شعبية رفضا لغلاء الأسعار والارتفاع الكبير في سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، انطلقت ليلا في شوارع طرابلس باتجاه منازل نواب المدينة وفروع عدد من المصارف، ثم تطورت إلى أعمال شغب وتكسير وحرق واجهات المصارف.