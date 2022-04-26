“قدامى الطائرة” يستعيدون ذكريات الزمن الجميل في نادي شباب الحسين

مصطفى بالو

عمان- استعاد نجوم الزمن الجميل في الأندية المحلية لكرة الطائرة، ذكريات تنافسية لا تمحى، وحضور جماهيري جعلهم يسترجعون سنوات خلت، من القوة والندية والتنافس في مختلف صالات اللعب “الإسفلتية”، وداخل الصالات، واستحضار مواقف من “المناكفات”، عندهم نادي شباب الحسين في البطولة الرمضانية لقدامى اللاعبين، والتي أقيمت في سهرات رمضانية وحملت إسم عضو مجلس إدارة شباب الحسين الراحل “محمد سعيفان” في صالة النادي خلال اليومين الماضيين.

وانتهت البطولة بفوز شباب الحسين باللقب، الذي استلم الكأس فيها من نائب سمو رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، بحضور رئيس النادي سامي القصاص وعدد من ممثلي الأندية المشاركة، وانتهت بتسليم القصاص درع نادي شباب الحسين إلى قطيشات تقديرا لرعاية واهتمام اتحاد اللعبة بهذه البطولة، في الوقت الذي أهدى فيه القصص لقب البطولة إلى عائلة الراحل “سعيفان”.

تنافسات مثيرة

وحفلت مباريات البطولة بالقوة والإثارة التنافسية، والتي ألهبت حماس الجماهير، وسط مشاركة النجوم العتاولة، ولاسيما من شباب الحسين كلا من عفيف سالم، حسن حسونة، وليد السعود، خالد سعيفان وعامر إرشيد، بقيادة المدرب القدير سمير شبارو، ومن صفوف الوحدات النجوم كلا من إبراهيم العبسي، خالد الغزاوي، ومحمد فاضل، وفي صفوف العودة برز عزام محمد وفايز الدعجة، ومن البقعة رزق أبوسردانة

وجمعة الدروبي.

وتسابق اللاعبون في رسم لوحات تنافسية، ورغم مرور السنوات الطويلة، وابتعاد أغلب اللاعبين عن اللعبة، إذ كان منهم بعض المدربين المميزين في صفوف الأندية والمنتخبات الوطنية حاليا، وقدموا لوحات فنية مميزة تفاعلت معها الجماهير الحاضرة، وتمكن شباب الحسين من حسم اللقب بعد فوزه على الوحدات بنتيجة 2-1، واللذان وصلا إلى المباراة النهائية، بعد أن تمكن الوحدات من الفوز على البقعة 2-0، وشباب الحسين على العودة بنتيجة 2-0 في مباريات اليوم الأول.

قطيشات: نقدر نجوم اللعبة

من جانبه قال نائب سمو رئيسة اتحاد اللعبة العميد جهاد قطيشات:” أشكر إدارة شباب الحسين على إقامة هذه البطولة والتي تحمل معاني الوفاء بأجمل صوره، سواء بإحياء ذكرى أحد أعضاء مجلس الإدارة الراحل “محمد سعيفان”-رحمه الله-، وكذلك إلى الأجيال التي أعطت عصارة جهدها وإبداعاتها للعبة في كوكبة النجوم الحاضرين، وهذه المنافسات أعادت كل الحضور والمتابعين إلى ذكريات الزمن الجميل، ونقدر نجوم اللعبة من مختلف الأندية المحلية على هذه المستويات، ونحترم ما قدمته للعبة من خلال أنديتها والمنتخبات الوطنية في سنوات طويلة”.

سعيفان: لفتة جميلة

وأكد اللاعب السابق والمدرب الوطني خالد سعيفان على تثمينه اللفتة الجميلة من قبل إدارة نادي شباب الحسين، منوها إلى جمع نجوم الزمن الجميل للعبة في ذكرى شقيقه الراحل محمد سعيفان -أحد أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين-، مشيدا بالمستوى العام للبطولة رغم ابتعاد عدد كبير من النجوم عن اللعبة بسبب ظروف الحياة.

عفيف سالم: سهرات رمضانية ممتعة

من جانبه، أشاد لاعب شباب الحسين السابق والمنتخب الوطني عفيف سالم بجمالية السهرات الرمضانية التنافسية، مبينا أنها جمعتنا بنجوم وزملاء غابوا لسنوات طويلة، منوها إلى أن نجوم الزمن الجميل قدموا لوحات مهارية وتكتيكية مميزة تحت الشبكة، وأعادوا الجماهير إلى ذكريات المنافسات وسباق الألقاب في سنوات طويلة سابقة، متمنيا أن تستمر الأندية في إقامة مثل هذه البطولات التكريمية لمن قدموا الكثير للعبة في السنوات الماضية.

يذكر أن الحكم الدولي عمر عاشور أدار جميع لقاءات البطولة، وشاركه من اللاعبين القدامى ناصر سعيفان.