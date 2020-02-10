“قدراتنا مختلفة ولكنّ إمكانياتنا أكيدة”.. مظلة “أورانج” الرقمية لـ”ذوي الإعاقة”

عمان – الغد – تتحمل “Orange” الأردن جزءا من مسؤولية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، من خلال برامجها “قدراتنا مختلفة ولكن امكانياتنا أكيدة”.

ويشكل ذوو الإعاقة 11.2 % من سكان المملكة، جزءاً كبيراً ومهماً من المجتمع، إلا أنهم يغيبون عن المشهد الثقافي، والاقتصادي والاجتماعي العام بسبب عدة عوامل منها قلة التهيئة البيئية، لذا تقع مسؤولية دمجهم في المجتمع على عاتق الجميع أفرادا ومؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة. ومن هذا المنطلق، تتحمل Orange الأردن جزءا من هذه المسؤولية.

وانعكس إيمان الشركة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية على خططها، وبالأخص استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية التي تتبنى من خلالها المبادرات والبرامج الضرورية لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وأكاديميا.

وانطلاقا من دور Orange الأردن كمزود الاتصالات الرائد، تعمل الشركة على تسخير تكنولوجيا المعلومات لخدمة ذوي الإعاقة من خلال تصميم حلول تلبي احتياجاتهم وتسهل حياتهم، كخدمة Signbook التي تربط زوار معارض Orange الأردن من ذوي الإعاقة السمعية بمترجمين لغة إشارة عن طريق الاتصال المرئي.

وكشريك المملكة الرقمي، تلتزم الشركة بتسخير أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة جميع فئات المجتمع وتحقيق الشمول الرقمي، لذا قامت Orange الأردن برعاية ورشة العمل التي نظمتها شركة iSystem، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تطوير المهارات ودعمهم من خلال تدريب المشاركين على استخدام ميزات نظام iOS في منتجات Apple، وعرض أحدث الميزات الرقمية والتطبيقات التي تساعدهم على أداء مهامهم اليومية باستقلالية وسلاسة لتحقيق أقصى استفادة مما توفره تقنيات العصر الحديث.

وسيرا على خطى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبالتعاون معها ومع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قامت Orange الأردن بتدريب كافّة موظفيها وتزويدهم بالمهارات اللازمة للرد على استفسارات العملاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وإلى جانب ذلك فإن 18 من معارض الشركة مهيأة لذوي الإعاقة الجسدية لمنحهم أفضل خدمة عملاء وتسهيل وصولهم للخدمات.

ولمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية وتحسين فرصهم الوظيفية وتغيير الصور النمطية المجتمعية المرتبطة بإمكانياتهم وإنتاجيتهم، تقوم Orange الأردن بالتعاون مع عدد من الشركاء بتقديم منح دراسية لطلاب من ذوي الإعاقة في تخصصات ذات صلة بالتكنولوجيا، وذلك نظرا لارتباط التعليم الوثيق بتطور ونهضة المجتمعات.

وعلى صعيد تعزيز المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، رعت الشركة حملة “قادرون” التي نظمتها شركة الإنتاج الفني Green Bananas وجمعية “أنا إنسان” لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فالحملة احتفاء بقصص نجاحهم عبر نشر الوعي الإعلامي والمجتمعي بقدرات الأردنيين من ذوي الإعاقة الذين تغلبوا على الصعاب وقدموا صورا من الإنجاز في مجالات عدّة، منها الطب، والرياضة، والبرمجة، والعمل المجتمعي، والإعلام، والتعليم وغيرها، ولتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 20 للعام 2017 وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا المادة رقم 8 الملزمة بممارسة سياسات فعّالة في مجال التوعية من أجل تعزيز صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة كافة أشكال الصور النمطية عبر الملصقات الإعلانية في الطرقات ووسائل الإعلام.

ولِما للفن من دور في بناء الأفراد الفاعلين في المجتمع، وفتح آفاق إبداعهم وتطوير قدراتهم في التعبير عن أنفسهم، دعمت الشركة ورشة عمل فنية عقدها رسام الكاريكاتير عمر عدنان العبداللات لمجموعة من طلبة مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعيا التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ضمن الشراكة التي تجمعها بالرسام العبداللات لتعزيز الحس الفني في المجتمع والاهتمام بتنمية الرسم الإبداعي.

دمج ذوي الإعاقة حق أساسي ستعمل Orange الأردن على دعمه على الدوام بكل السبل والطرق الممكنة.