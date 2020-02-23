قدرات تسجيل مقاطع الفيديو في هاتفHuawei Mate 30 Pro ستذهلك.. وهُنا نُريك كيف!

أصبح تصوير الفيديو شائعًا أكثر من التصوير الفوتوغرافي، سواء أكان ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أو التسويق الرقمي، لأن مقاطع الفيديو تشكّل تجربة غامرة ومفعمة بالحياة، وهي أكثر تعبيراً من الصور.

أحدَث هاتفHuawei Mate 30 Pro الرائد ثورة في تصوير الفيديو على الهواتف الذكيّة، ووصل إلى مستويات جديدة كليًا مع ميزات لا مثيل لها! وهنا نعرّفك على أبرزها:

كاميرا سينمائية “SuperSensing Cine”

يحتوي مَلِك الهواتف الذكيةHuawei Mate 30 Pro على أول كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة 40 ميجابكسل في العالم (كاميرا سينمائية “SuperSensing Cine” بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا “SuperSensing” بدقة 40 ميجابكسل)، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير البعيد (Telephoto) بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا استشعار العمق الثلاثي الأبعاد (3D Depth Sensing)، مما يجعل مجموع الكاميرات يصل إلى أربع. تعمل كل هذه الكاميرات الأربع معًا في وقت واحد لإنتاج فيديو واضح وعالي الدقة ونابض بالحياة، لا سيما في الإضاءة المنخفضة. وعلاوة على ذلك، إذا كنت من الأفراد المهتمين بتصوير “الفيديو المثالي”، يمكنك ضبط الإعدادات واختيار 4K لتسجيل مقاطع فيديو أكثر وضوحًا وحيوية!

إعادة تعريف التصوير بالحركة البطيئة جدًا

ماذا لو كنت بحاجة إلى تصوير فيديو لكائن متحرك بمعدل فائق السرعة؟ تعمل كاميرا هاتفHuawei Mate 30 Pro على تصوير مقاطع فيديو فائقة السرعة بسرعة 7680 إطارًا في الثانية، والتي لم تكن ممكنة في السابق إلا بواسطة كاميرات الفيديو الاحترافية. تخيل أنك في الحديقة مع عائلتك والأطفال يلعبون ويقفزون على رشاشات المياه الموجودة في العشب.. يمكنك مع هذا الهاتف المدهش تسجيل فيديو بطيء الحركة، والتقاط كل قطرة ماء تتدفق من رشاشات المياه مع الفرح الظاهر في تعبيرات الوجه الجذابة للأطفال. إنها تجربة سريالية، وبالتأكيد لحظة تستحق أن نعتز ونحتفظ بها إلى الأبد!

لا يوجد ضوء؟ لا تقلق!

ماذا لو كنت بحاجة إلى تسجيل مقاطع الفيديو في محيط منخفض الإضاءة؟ لا تقلق، فتقنية “Ultra Low-Light Video” الموجودة في هاتف Huawei Mate 30 Pro تساعدك على التقاط مقاطع فيديو ذات مستويات إضاءة منخفضة جدًا بدرجة 51200 وفق معيار “ISO”، وهي أعلى حساسية متواجدة في كاميرات الهواتف المحمولة. سواء أكنت بالداخل أو الخارج، يمكنك تصوير فيديو لأفق المدينة تلتقط فيه ناطحات السحاب والأنوار البعيدة التي ستبدو واضحة للغاية، أو فيديو مع أصدقائك وأنتم تشوون في الصحراء أو في حديقة الحي. كل هذا أصبح أمرًا ممكنًا، وستندهش حقًا من جودة الفيديو الذي قمت بتصويره!

تمتاز مقاطع الفيديو الفائقة المُلتقطة بهاتفHuawei Mate 30 Pro بالميزات المبتكرة والقوية، مما يعني أنك لن تحتاج إلى تضييع الوقت أو المال في البحث عن معدات احترافية لتصوير مقاطع الفيديو التي تريدها بالجودة التي تطلبها، لأن ملك الهواتف الذكية يقوم بذلك بالنيابة عنك! لا تتردد باقتنائه اليوم عبر زيارة مجموعة مختارة من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في الأردن، فهو متوفر بسعر 699 دينارًا بلونيه الفضي الفضائي والأسود، إلى جانب باقة من الهدايا والخدمات المميزة التي تشمل، كفالة على الشاشة لمدة 6 أشهر، و200 جيجابايت سعة تخزينية مجانية لعام كامل على سحابة هواوي (Huawei Mobile Cloud)، واشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في (Huawei Music)، وشاحن لاسلكي للسيارة فائق السرعة من هواوي (Huawei SuperCharge)، وغطاء ذكي للحماية (Huawei Smart View Flip Cover)، إلى جانب ساعة Huawei WATCH GT التي تقدمها هواوي ضمن العرض لفترة محدودة، وتمتّع بتجربة تصوير لا مثيل لها.