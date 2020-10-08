قدرات تطلق حملة لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات

المفرق- اطلقت جمعية قدرات للتنمية المجتمعية في محافظة المفرق اليوم حملة لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس النيابي التاسع عشر .

وتهدف الحملة الى توعية المواطنين بأهمية اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ضمن برامج وخطط وأفكار واقعية من قبل المرشح/ة تلبي تطلعاتهم وطموحاتهم وتلبي احتياجات مجتمعاتهم، بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب في المشاركة العامة وصنع القرار ضمن مجتمعاتهم وصولاً إلى مرشحين يمثلونهم بشكل حقيقي في الرقابة والتشريع.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية عبد الكريم ربيع الخزاعلة لـ (بترا ) إن هذه الحملة تأتي في إطار دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مشاركة الشباب في المجتمعات المحلية وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات النيابية المقبلةوالتذكير بأهمية دور النائب في الرقابة على أداء الحكومة وتمثيل القواعد الانتخابية.

بترا