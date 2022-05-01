قدم.. سيتي يضرب شباك ليدز برباعية ويستعيد القمة

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف دون رد، السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”.

أخذ سيتي الأسبقية عن طريق ركلة حرة غير مباشرة نفذها فيليبي فودين إلى داخل جزاء ليدز واستقبلها الإسباني رودريغو هيرنانديز برأسه واضعا الكرة عن يسار حارس المرمى.

وواصل سيتي أفضليته ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثان أحرزه المدافع ناثان أكي في الدقيقة 54، بعدما تابع بقدمه تمريرة رأسية من البرتغالي روبن دياز.

ومع الدقيقة 78 أكد سيتي تفوقه بهدف ثالث من هجمة قادها فودين وأنهاها البرازيلي غابرييل خيسوس بتسديدة زاحفة هزت الشباك.

واختتم البرازيلي فيرناندينو رباعية سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع لزمن المباراة بتصويبة قوية أطلقها من خارج جزاء ليدز.

واستعاد مانشستر سيتي بهذا الفوز قمة الترتيب بعد أن خسرها لساعات قليلة لصالح ليفربول، وذلك بوصول فريق المدرب بيب غوارديولا إلى النقطة 83، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 34 نقطة في المركز السابع عشر. وكالات