قد يصيبك بـ7 أمراض خطيرة… دراسة تحذر من نظام «كيتو» الغذائي

نيويورك- حذرت دراسة جديدة من اتباع نظام «كيتو» الغذائي، مشيرة إلى أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ7 أمراض خطيرة مهددة للحياة.

ووفقاً لصحيفة «إكسبرس» البريطانية، فإن «كيتو» هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، يجبر الجسم على الاعتماد على نوع من الوقود ينتجه الكبد من الدهون المخزنة المعروفة باسم الكيتون، بدلاً من الاعتماد على السكريات.

وأظهرت الأبحاث السابقة فاعلية هذا النظام الغذائي في خفض الوزن وضبط مستويات السكر بالدم وتقليل نوبات الصرع، بالإضافة إلى ادعاء البعض أنه مفيد لعلاج مرض الزهايمر وبعض أنواع السرطان.

إلا أن الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون في جامعة هارفارد وتم تصنيفها على أنها «المراجعة الأكثر شمولاً في هذا الشأن حتى الآن»، أكدت أن نظام «كيتو» الغذائي يزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض السبعة المهددة للحياة بسبب اعتماده على نسبة عالية من الدهون:

1 – أمراض القلب.

2 – داء السكري.

3 – السرطان.

4 – مرض الزهايمر.

5 – الفشل الكلوي.

6 – التهاب الكلى.

7 – عيوب الأنبوب العصبي عند حديثي الولادة (والتي تسبب مشاكل في العمود الفقري أو الدماغ).

وحذرت الدكتورة ليزا سيمبرمان، التي شاركت في الدراسة من مخاطر نظام «كيتو»، قائلة: «بمجرد دخول الجسم إلى الحالة الكيتونية، يبدأ الأفراد في فقدان عضلاتهم، ويصبحون مرهقين للغاية ويدخلون في النهاية في وضع الجوع».

وأضافت: «بمجرد أن يصل الجسم إلى هذه الحالة، يصبح فقدان الوزن أكثر صعوبة».

وأكد فريق الدراسة على ضرورة عدم اتباع هذا النظام إلا بناءً على نصيحة الطبيب مع الحذر التام لضمان استمرار حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح.-(وكالات)