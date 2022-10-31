قراءة في تشكيلة مجلس الأعيان

59% من أعضاء مجلس الأعيان حاصلين على الدراسات العليا

33 عيناً من المجلس السابق دخلوا في تشكيلة المجالس الحالي

3 نواب من المجلس الثامن عشر و4 نواب من السابع عشر دخلوا مجلس الأعيان

4 رؤساء حكومات و26 وزيراً في تشكيلة الأعيان

15 % من أعضاء مجلس الأعيان من النساء مقارنة بـ10% بالمجلس السابق

أظهر تحليل مركز الحياة – راصد لتشكيلة مجلس الأعيان أن تعداد الأعيان الذين حافظوا على مقاعدهم من المجلس السابق هم 33 عضواً؛ بما فيهم رئيس المجلس، وضمت التشكيلة 4 رؤساء حكومات سابقين، و26 عيناً كانوا وزراء سابقين.

وبينت نتائج التحليل أن عدد النواب السابقين الذين تم اختيارهم ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان كالتالي: سبعة نواب سابقين، ثلاثة من المجلس الثامن عشر، وأربعة من المجلس السابع عشر.

وأشار التحليل إلى أن أكبر الأعيان سناً بلغ 85 عاماً وأصغرهم سناً بلغ 44 عاماً، ووصلت نسبة الأعيان الذين تتراوح أعمارهم من 40-49 عاماً إلى 3%، بينما وصلت نسبة الأعيان الذين تتراوح أعمارهم من 50-59 إلى 23%، و37% نسبة الذين تتراوح أعمارهم من 60-69، فيما كانت نسبة الذين تجاوزت أعمارهم 70 عاماً 37% من مجموع أعضاء مجلس الأعيان، كما تبين أن نسبة النساء في المجلس وصلت إلى 15% من مجموع أعضاء المجلس، مقارنة بـ10% بالمجلس السابق.

وفيما يخص الخلفيات الأكاديمية، فقد تبين أن نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراة 37% من مجموع أعضاء المجلس، والحاصلين على شهادة الماجستير وصلت نسبتهم إلى 22%، بينما بلغت نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريس 35% من مجموع أعضاء المجلس، فيما وصلت نسبة الحاصلين على شهادة الدبلوم 3%.