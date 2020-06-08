قراءة في حظوظ المنتخبات الآسيوية للتأهل إلى مونديال 2022

كوالالمبور – مع بقاء العديد من المواجهات الحاسمة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، فإن ثلاثة منتخبات فقط حصدت العلامة الكاملة في إطار المنافسة.

فقد حصد منتخب سورية خمسة انتصارات كاملة ضمن المجموعة الأولى، حيث يعتبر في وضع أفضل في كامل التصفيات حتى الآن، وتحققت العلامة الكاملة لمنتخب “نسور قاسيون” تحت قيادة المدرب السابق فجر إبراهيم، قبل أن يستلم التونسي نبيل معلول مهمة قيادة الجهاز الفني في شهر آذار (مارس) الماضي، وهو ينتظر الآن خوض المباراة الأولى للفريق.

وكان منتخب سورية وضع نفسه في موقف مثالي لحجز بطاقة التأهل للدور الثالث من التصفيات، حيث يتقدم بفارق ثماني نقاط عن منتخب الصين الذي لعب مباراة أقل.

ولا زالت آمال منتخب الفلبين قائمة في المنافسة، خاصة بعدما تعادل مع الصين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في باكولود، وهو يتساوى برصيد 7 نقاط مع الصين، وفي المقابل فقدت المالديف وغوام فرص المنافسة بعد حصولهما على نقطة واحدة لغاية الآن، كما أن منتخبي أستراليا واليابان حصدا العلامة الكاملة، بعدما حققا الفوز في أول أربع مباريات لكل منهما ضمن المجموعتين الثانية والسادسة على التوالي.

Save the Date 📆 🕰

Here is all you need to know about the impending 2nd round of the Asian qualifiers for the @FIFAWorldCup 2022 & AFC #AsianCup2023 ⬇️ https://t.co/PkMBIA4FtE — AFC (@theafcdotcom) June 7, 2020

في المجموعة الثانية، يتصدر منتخب أستراليا بفارق نقطتين أمام الكويت التي لعبت مباراة أكثر، حيث تفوق منتخب أستراليا على جميع خصومه في أول 4 مباريات، وهو يطمح بتحقيق الظهور الخامس على التوالي في نهائيات كأس العالم، حيث منتخب اليابان في وضع مريح أكثر، بعدما فاز تحت قيادة المدرب هاجيمي مورياسو في مبارياته الأربع ضمن المجموعة السادسة، وهو يتصدر بفارق 5 نقاط كاملة عن قرغيزستان وطاجيكستان و6 نقاط أمام ميانمار.

وفي بقية المجموعات لا زالت المنافسة قوية من أجل التأهل للدور التالي، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، ومع أهمية التأهل للدور المقبل في التصفيات، فإن المنافسة مرشحة لأن تشتعل مع استئناف المباريات، حيث تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي 8 و13 تشرين الأول (أكتوبر)، والتاسعة والعاشرة يومي 12 و17 تشرين الثاني (نوفمبر).

في المجموعة الثالثة، يتصدر منتخب العراق الترتيب برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتين أمام البحرين، مقابل 6 نقاط من أربع مباريات لإيران، ويطمح منتخب إيران بقيادة المدرب دراغان سكوسيتش في تقليص فارق النقاط الخمس مع العراق، من أجل إنعاش آماله في حجز بطاقة التأهل للمرة الثالثة على التوالي إلى كأس العالم.

في المجموعة الرابعة، تتصدر أوزبكستان برصيد 9 نقاط من خمس مباريات، وبفارق نقطة واحدة أمام السعودية التي لعبت أربع مباريات، ويواجه منتخب السعودية في الجولة المقبلة منتخب اليمن، في حين ترتاح أوزبكستان، وبالتالي فإن المنتخب السعودي يمتلك فرصة في خطف صدارة المجموعة.

منتخب قطر يتصدر المجموعة الخامسة، حيث فاز في أربع مباريات مقابل التعادل سلبا مع الهند في أول خمس مباريات، حيث يتصدر الفريق الذي يشرف على تدريبه فيليكس سانشيز الترتيب بفارق نقطة واحدة أمام عمان.

من جهتها، تتصدر فيتنام ترتيب المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، وبفارق نقطتين أمام ماليزيا، حيث تشهد المجموعة منافسة قوية مع وجود فارق 5 نقاط فقط بين أول أربعة منتخبات.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الرابع في المجموعة برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، وهو يطمح في تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة أمام ماليزيا من أجل العودة بقوة للمنافسة.

في المجموعة الثامنة، يطمح منتخب كوريا الجنوبية في تحقيق الظهور العاشر في نهائيات كأس العالم، رغم أنه يحتل المركز الثاني في الترتيب خلف تركمانستان.

وتمتلك تركمانستان 9 نقاط من خمس مباريات، بفارق نقطة واحدة أمام كوريا الجنوبية ولبنان وكوريا الشمالية، علماً بأن كوريا الجنوبية لعبت أربع مباريات. (موقع الإتحاد الآسيوي لكرة القدم)