قراءة في حظوظ المنتخبات الآسيوية للتأهل إلى مونديال 2022

كوالالمبور – مع بقاء العديد من المواجهات الحاسمة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، فإن ثلاثة منتخبات فقط حصدت العلامة الكاملة في إطار المنافسة.

فقد حصد منتخب سورية خمسة انتصارات كاملة ضمن المجموعة الأولى، حيث يعتبر في وضع أفضل في كامل التصفيات حتى الآن، وتحققت العلامة الكاملة لمنتخب “نسور قاسيون” تحت قيادة المدرب السابق فجر إبراهيم، قبل أن يستلم التونسي نبيل معلول مهمة قيادة الجهاز الفني في شهر آذار (مارس) الماضي، وهو ينتظر الآن خوض المباراة الأولى للفريق.

وكان منتخب سورية وضع نفسه في موقف مثالي لحجز بطاقة التأهل للدور الثالث من التصفيات، حيث يتقدم بفارق ثماني نقاط عن منتخب الصين الذي لعب مباراة أقل.

ولا زالت آمال منتخب الفلبين قائمة في المنافسة، خاصة بعدما تعادل مع الصين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في باكولود، وهو يتساوى برصيد 7 نقاط مع الصين، وفي المقابل فقدت المالديف وغوام فرص المنافسة بعد حصولهما على نقطة واحدة لغاية الآن، كما أن منتخبي أستراليا واليابان حصدا العلامة الكاملة، بعدما حققا الفوز في أول أربع مباريات لكل منهما ضمن المجموعتين الثانية والسادسة على التوالي.

