قرابة الـ 80 مليون دينار المساهمات في “همة وطن” – أسماء المتبرعين

عمان -الغد- صرح نائب رئيس لجنة ادارة حساب التبرعات الرئيسية لصندوق همة وطن جمال الصرايره، بأن لجنة الادارة قد اجتمعت برئاسة عبدالكريم الكباريتي وبحضور جميع اعضاء اللجنة وذلك لمناقشة تسريع تقديم الدعم للشرائح الاكثر تضررا وبحث الآليات التي يمكن من خلالها ايصال هذا الدعم لمستحقيه كما وتم التواصل مع معالي وزيرة التنمية الاجتماعية ومناقشة برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بأجر يومي والمتضررين من ازمة كورونا.

حيث قررت اللجنة بالاجماع على ما يلي:

الاشادة وتقديم الشكر لكل من لبى نداء الواجب والوطن بالمساهمة في هذا الجهد الوطني.

في ضوء التوجيهات الملكية السامية على ضرورة تلبية الاحتياجات الاساسية لعمال المياومة المتضررين من الاجراءات المتخذة خلال ازمة الجائحة واستناد لاحكام البند رقم 5 من أمر الدفاع رقم 4 لسنة 2020 ونتيجة لارتياح الاعضاء من شفافية وكفاءاة الية التوزيع المعتمدة من صندوق المعونة الوطنية لتنفيذ برنامج دعم عمال المياومة والعاملين بأجر يومي والمتضررين من ازمة كورونا المقر من الحكومة، قررت لجنة الادارة التنسيب لدولة رئيس الوزراء باعتماد صندوق المعونة الوطني في اطار دوره في تنفيذ هذا البرنامج كوجه من وجوه الانفاق من أموال الحساب وفي المرتبة الأولى من ضمن أولويات المرحلة وقد تم تفويض رئيس اللجنة بمخاطبة دولة رئيس الوزراء على تنسيب اللجنة.

وفي حال صدور موافقة دولة رئيس الوزراء على تنسيب اللجنة المبين في البند اعلاه قررت اللجنة ما يلي:

الموافقة على صرف27 مليون دينار اردني لحساب امانات صندوق المعونة الوطنية وتفويض رئيس اللجنة المالية باسم السالم ورئيس هيئه إدارة الصندوق بتوقيع كتاب التحويل حسب الأصول.

مخاطبة وزير التنمية الاجتماعية لاعلامها بالموافقة على تقديم الدعم المطلوب لصندوق المعونة الوطنية كدعم مخصص لتنفيذ البرنامج المعد لذلك وفق الاسس والقواعد التي تم الاتفاق عليها والطلب من معاليها تزويد اللجنة بتقارير حول سير البرنامج وايصال الدعم المقدم في حساب التبرعات الرئيسية لصندوق همة وطن للجهات المستفيدة من البرنامج.

واضاف الصرايرة ان حجم المساهمات الملتزم بها للصندوق حتى مساء الخميس، قد بلغت 79،568،265 دينار متمنيا دعم ومساهمة المقتدرين الذين لم تصل مساهماتهم بعد.

أدناه تجدون اسماء المتبرعين الملتزمين حتى مساء الخميس 2020/4/16.