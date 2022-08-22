قرابة 840 مليون دينار.. نواب يطالبون الحكومة بإعادة أموال أردنية في لبنان

طالب نواب مساء الاثنين الحكومة في مذكرة، التدخل في إعادة ودائع من قبل أفراد ومؤسسات وشركات أردنية ومودعة لدى البنوك والمصارف اللبنانية وهي في حكم المجمدة الآن، بتوصية من البنك المركزي اللبناني.

وتاليا نص المذكرة:

معالي رئيس مجلس النواب

سنداً لاحكام المادة 152/153 من النظام الداخلي لمجلس النواب أضع بين يدي الرئاسة الجليلة المذكرة أدناه .

نحن النواب الموقعين أدناه ومع تفهمنا للوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان الشقيق الا ان هذا لا يعفينا من ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة للتدخل في اعادة ما مجموعه 1.200 مليار و 200 مليون دولار ما يعادل 840 مليون دينار اردني كوديعة من قبل افراد ومؤسسات وشركات اردنية ومودعة لدى البنوك والمصارف اللبنانية وهي في حكم المجمدة الان بتوصية من البنك المركزي اللبناني ، وعليه يتطلب الامر السرعة في التدخل لاعادة تلك الاموال لتسند اقتصادنا وايداعها لدى البنوك الاردنية للاستفادة منها ، راجياً من الرئاسة الجليلة مخاطبة الحكومة للتحرك على كافة الصعد من اجل اعادة تلك الاموال المودعة في البنوك اللبنانية.