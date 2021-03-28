نحو 89 ألف شخص تلقّوا الجرعة الثانية من مطعوم كورونا

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، الأحد، إن بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الثانية من مطعوم “كورونا” حتى اليوم (88.821) شخصاً، فيما بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى حتى اليوم (287.057) شخصاً، وإنه بلغ عدد المسجّلين للحصول على مطعوم “كورونا” عبر منصّة (vaccine.jo) (839.837) شخصاً.

وأضاف دودين، أن مستويات التسجيل لتلقّي المطعوم جيّدة، وهناك إقبال من المواطنين على التسجيل، وأنه وصلت أعداد المسجّلين يوميّاً إلى (30 ألف) شخص في بعض الأيّام، وأن في بعض المحافظات الأرقام ما زالت متواضعة.

وتابع أنه بلغ عدد متلقّي مطعوم كورونا من الكوادر الطبيّة والتمريضيّة أكثر من (37 ألف) شخص، وأن خلية أزمة كورونا ستستمرّ بتخصيص أيّام للكوادر الطبيّة لمساعدتها على تلقّي المطعوم.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص (27) فريقاً متنقّلاً، تعمل في جميع محافظات المملكة، لتطعيم الأشخاص الراغبين بتلقّي المطعوم، من غير القادرين على الوصول إلى مراكز التطعيم.

وبين عدد المطاعيم التي تمّ التعاقد عليها حتى الآن بلغ (10 مليون و200 ألف جرعة، تكفي لقرابة 5 مليون و100 ألف شخص، حتى نهاية العام.