قرادة يحرز الذهبية ومنتخب كرة الهدف يتأهل لنهائي “غرب آسيا البارالمبية”

عمان -الغد- عزز النجم عمر قرادة سجله الحافل بالإنجازات، بتتويجه بالميدالية الذهبية اليوم الخميس، في منافسات وزن 49 كغم بمسابقة رفع الأثقال ضمن النسخة الثالثة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية التي تستضيفها البحرين، وتستمر حتى مساء الجمعة، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يتنافسون على ميداليات وألقاب 7 ألعاب.

وعبر الدكتور حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، والآنسة مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية رئيسة الوفد عن سعادتهما بهذا الإنجاز الكبير الذي يعكس مدى تطور رياضة رفع الأثقال لذوي الإعاقة في الأردن.

وثمن أبو الرز والبرغوثي جهود المدرب الوطني عيسى بني هلال المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال الذي يواصل الإشراف على لاعبي المنتخبات الوطنية بكفاءة عالية، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات النجوم وتواصل صعودهم على منصات التتويج.

بدوره أكد البطل عمر قرادة فخره بهذا الإنجاز الجديد الذي يتوج سلسلة من الإنجازات، ويشكل حافزا لتقديم المزيد مستقبلا، معربا عن سعادته الكبيرة بهذا الأنجاز وثقته بزملائه عبد الكريم خطاب (97 كغم)، وجميل الشبلي (+107 كغم)، بالصعود إلى منصات التتويج في الدورة غدا الجمعة.

وكان أحمد هندي توج أمس الأربعاء بذهبية دفع الكرة الحديدية وأبي أسعد فضية نفس المسابقة كلا بفئته.

وفي نفس البطولة، تأهل منتخب كرة الهدف إلى المباراة النهائية، بعد فوزه المثير يوم أمس على نظيره السعودي بنتيجة 4-3 في مباراة قوية، أقيمت امس ضمن منافاست الدور نصف النهائي.

ويلاقي منتخب كرة الهدف نظيره العراقي غدا الجمعة، في المباراة النهائية التي تأتي في ختام منافسات البطولة بجميع العابها.