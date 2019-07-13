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قرادة يظفر بالميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

منذ 30 دقيقة
عمر قرادة

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عمان – الغد – انتزع لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي ، عمر قرادة ، اليوم السبت ، الميدالية الفضية في بطولة العالم والتي تستضيفها العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

وتمكن قرادة من احتلال المركز الثاني ضمن منافسات وزن فوق 49 كغم بعد أن تمكن من رفع 172 كغم متأخراً بكيلو غرام واحد عن الروسي باليت فلاديمير الذي حل في المركز الأول وجاء الصيني تشنغ يو بالمركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.
وكان لاعب المنتخب الوطني للشباب ، محمد الشنيطي ، قد توج يوم الجمعة بالميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية للشباب والتي تأتي بالتزامن مع بطولة العالم للكبار.

وتستكمل يوم الإثنين المشاركة الأردنية في بطولة العالم من خلال اللاعب محمد طربش والذي سيخوض منافسات وزن فوق 65 كغم.

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