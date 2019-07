قرادة يظفر بالميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

عمان – الغد – انتزع لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي ، عمر قرادة ، اليوم السبت ، الميدالية الفضية في بطولة العالم والتي تستضيفها العاصمة الكازاخستانية نور سلطان.

وتمكن قرادة من احتلال المركز الثاني ضمن منافسات وزن فوق 49 كغم بعد أن تمكن من رفع 172 كغم متأخراً بكيلو غرام واحد عن الروسي باليت فلاديمير الذي حل في المركز الأول وجاء الصيني تشنغ يو بالمركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

وكان لاعب المنتخب الوطني للشباب ، محمد الشنيطي ، قد توج يوم الجمعة بالميدالية الفضية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية للشباب والتي تأتي بالتزامن مع بطولة العالم للكبار.

We have a new world champion in the men’s up to 49kg!!

It’s Vladimir Balynets, from Russia 🇷🇺! He lifted 173kg on the third attempt and grabbed the gold! 🥇#ParaPowetlifting #NurSultan2019 pic.twitter.com/2KWgAWBkTI

— Para Powerlifting (@Powerlifting) July 13, 2019