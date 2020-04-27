قرارات “التعليم العالي” بخصوص الامتحانات الجامعية والفصلين الثاني والصيفي

تيسير النعيمات

عمان – الغد – قرر مجلس التعليم العالي الاستمرار في التعليم والتعلم الالكتروني (عن بعد) حتى نهاية الموعد المحدد لذلك طبقاً للتقويم الجامعي لكل جامعة.والابقاء على موعد الفصل الصيفي وداخل الحرم الجامعي .

كما قرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم وبعد التشاور مع رؤساء الجامعات عقد الامتحانات النهائية الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية (باستثناء طلبة تخصصي الطب البشري وطب الاسنان).

و تبدأ الامتحانات النهائية الكترونياً في موعدها المحدد حسب التقويم الجامعي لكل جامعة، مع إمكانية تأجيلها لبعض الجامعات الرسمية لمده أقصاها أسبوعين.

جاء ذلك في ضوء تعذر عودة الطلبة للدراسة في الحرم الجامعي قبل موعد بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني. مؤكدا المجلس بأن هذه القرارات تنطبق على جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة

ووفق قرارات المجلس تستخرج العلامة النهائية للطالب بطريقة موزونه تتضمن جميع نتائج انشطة التقييم والامتحانات التي تمت قبل توقف الدراسة داخل الحرم الجامعي، واثناء فترة التعليم والتعلم الالكتروني (عن بعد)، وعلامة الامتحان النهائي الالكتروني، ويترك لكل جامعة تحديد الاوزان المناسبة لذلك، مع احتفاظ الطالب بحقه باختيار رصد (ناجح/راسب).

وبخصوص الفصل الصيفي أكد المجلس أن الفصل قائم في موعده وفقاً للتقويم الجامعي لكل جامعة. وداخل الحرم الجامعي .

وبخصوص طلبة كليات الطب البشري في جميع الجامعات الرسمية وفيما يتعلق بطلبة السنة السادسة (الخريجين) فتعقد امتحانات نهائية موحدة لطلبة السنة السادسة في كافة كليات الطب في الحرم الجامعي لكل جامعة على ان يعقد الامتحان على دورتين، بحيث تكون هناك دورة في شهر حزيران القادم 2020 للطلبة الراغبين بذلك، ودورة أخرى يحدد موعدها لاحقًا في بداية العام الجامعي القادم 2020 / 2021 للطلبة الذين يتعذر التحاقهم بالامتحانات في الوقت المعلن عنه بما فيهم الطلبة الوافدين والمغتربين الذين تم إجلاؤهم إلى بلدانهم بسبب جائحة كورونا.‌وتكون الامتحانات موحدًة لجميع الكليات من حيث الأسئلة وتحدد مواعيدها لاحقا.

‌وقرر المجلس ان تعتمد كليات الطب في الجامعات الستة كمواقع لإجراء الامتحانات النهائية لتسهيل وصول الطلبة من جميع المحافظات للامتحان بسهولة ويُسر بحيث يتقدم الطلبة المقيمين في محافظات الشمال للامتحانات النهائية في كل من: جامعة اليرموك أو جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. فيما يتقدم الطلبة المقيمين في محافظات الوسط للامتحانات النهائية في كل من: الجامعة الاردنية، أو الجامعة الهاشمية أو جامعة البلقاء التطبيقية. بينما يتقدم الطلبة المقيمين في محافظات الجنوب للامتحانات النهائية في جامعة مؤتة.

وستطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية ليقوم من خلالها الطلبة بتعبئة بياناتهم واختيار الجامعة التي سيقدمون الامتحانات فيها.

وسيصار لإصدار تصاريح تنقل للطلبة وذلك بعد توزيعهم على الجامعات التي سيتقدمون للامتحانات فيها والاقرب الى مكان سكن كل منهم، والتنسيق مع وزارة النقل لتحديد نقاط ومواعيد انطلاق الطلبة من المحافظات الى الجامعات المعنية وبالعكس.

وسيتم عقد الامتحانات ورقيًا داخل حرم كل جامعة وفي مدرجات كبيرة وبحيث يكون عدد الطلبة محدوداً في كل مدرج مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة العامة النافذة.

واكد المجلس على مراعاة الجامعات المعايير المعتمدة من قبل منظمه الصحة العالمية والهيئات المختصة وبالتشاور مع لجنة الأوبئة لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة والموظفين المعنيين في المراقبة على الامتحانات.

اما بخصوص طلبة السنوات الرابعة والخامسة في تخصصي الطب وطب الاسنان فقد قرر المجلس عودتهم الى الحرم الجامعي لمدة اسبوعين الى ثلاث اسابيع لإجراء دورة مختصرة في التدريب السريري، ومن ثم تقوم كليات الطب بإجراء الامتحانات المتبقية والنهائية ورقياً على مدى 2-3 أسابيع.

وفيما يتعلق بطلبة الطب السنوات الأولى والثانية والثالثة فقد قرر المجلس عقد الامتحانات النهائية الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة وبالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة ووفقاً لقرار مجلس التعليم العالي المتعلق بطلبة باقي التخصصات.

اما بخصوص طلبة طب الأسنان في كليتي طب الاسنان في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية فقد قرر المجلس وفيما يتعلق بطلبة طب الاسنان (السنة الخامسة) – الجامعة الاردنية ان تعقد امتحانات نهائية للطلبة في الحرم الجامعي في بداية شهر حزيران ولمدة اسبوعين بعد اكمالهم للكفايات التعليمية داخل الحرم الجامعي ولفترة ثلاثة اسابيع اعتباراً من تاريخ 3 /5 / 2020 ولغاية 21 /5 /2020.

وسيتم التنسيق مع وزارة النقل لتأمين حركة انتقال الطلبة والاداريين من والى بيوتهم في المدة المذكورة اعلاه بما يراعي معايير الصحة والسلامة العامة النافذة.

و بخصوص طب الاسنان جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (جميع السنوات) فسيتم عقد الامتحانات الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة.

اما طلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة في الجامعة الأردنية فسيتم عقد الامتحانات النهائية لهم الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة، وسيتم لاحقاً استكمال أي متطلبات أو كفايات سريرية لم ينجزها الطالب خلال فترة تعليق الدراسة الاعتيادية.

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