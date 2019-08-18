قرارات بالجملة لاتحاد الملاكمة وتسمية المرشّحين للجان “الآسيوي”

عمان – الغد – اتخذ مجلس اتحاد ادارة الملاكمة في جلسته التي عقدها برئاسة سمو الأمير محمد عباس بن علي بن نايف رئيس الاتحاد جملة من القرارات، كان من أبرزها بحسب الزميلة د. منال بزادوغ التي عينت ناطقا إعلاميا للاتحاد، اعتماد مرشحي الأردن للجان الاتحاد الاسيوي للملاكمة، على النحو التالي:

لجنة المسابقات: وليد جرار، لجنة التسويق: نجيب حمدالله، لجنة الحكام: عبدالله المجالي، لجنة المدربين: عمر المجالي، لجنة الشباب: د. نشوان نشوان، اللجنة النسوية: د. منال بزادوغ، وعريفة بسيسة.

وكان من القرارات الأخرى حسب بزادوغ الموافقة على المشاركة في بطولة آسيا للناشئين التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 18 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وتشكيل الوفد برئاسة عبدالله المجالي والمدرب عمر المجالي و3 أو 4 ملاكمين يتم تسميتهم لاحقا.

كما تمت المواقفة على المشاركة في المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني في روسيا في الفترة من 24 أب (اغسطس) الحالي إلى 5 أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك استعدادا لبطولة العالم التي ستقام في روسيا في الفترة من 6 إلى 22 أيلول (سبتمبر) المقبل، والموافقة على مشاركة الحكم الدولي نبيل عبد الكريم يونس في إدارة نازلات البطولة العالمية بتنسيب من الاتحاد الدولي.

كما قرر المجلس حل لجنة المسابقات وتحويل مهامها إلى اللجنة الفنية والموافقة على سفر المدربين المساعدين المصنفين دوليا في البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي، وذلك لغايات تثبيت الشهادات الدولية الحاصلين عليها ووفقا لإمكانات الاتحاد مع اتاحة المجال لمن يرغب للمشاركة على نفقته الخاصة.

كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة بتزويد المجلس بكشف المدربين والحكام العاملين، حيث سيتم إجراء قرعة لترتيب المشاركات الخارجية القادمة، واطلع المجلس على تقرير رئيسة اللجنة النسوية عريفة بسيسو المتضمن تشكيل نواة منتخب السيدات، حيث قرر المجلس الموافقة على ذلك على أن يتم تدريبهن من قبل المدربين العاملين بشكل رسمي في الاتحاد، كما اطلع المجلس على التقريرين المالي والإداري من د. نشوان نشوان رئيس الوفد المشارك في بطولة أسيا للواعدين، التي أقيمت في الكويت مطلع الشهر الحالي، وثمن المجلس جهود ودعم الاتحاد الكويتي للملاكمة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد رحب في بداية جلسته بانضمام عبدالله المجالي بعضوية الاتحاد، وشكر طه محجوب على ما قدمه للاتحاد في الفترة السابقة.