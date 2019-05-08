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قرارات جديدة لمجلس الوزراء بشأن العقارات

منذ 39 دقيقة

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عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، شمول قرى جديدة بنظام الإفراز بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل باقي محافظات المملكة، وذلك بهدف تمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم وتصرّفهم في العقارات بالبيع والاستثمار والبناء وغيرها.

كما قرر الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الورثة من التصرّف بعقاراتهم سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع.

ووافق المجلس على تخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لغايات تقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20% لتتواءم مع أسعار العقارات الفعليّة

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