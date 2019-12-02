قرارات جديدة لمجلس جامعة اليرموك

اربد – الغد – قرر مجلس جامعة اليرموك في جلسته التي عقدت مؤخرا تأليف لجنة الموازنة والشؤون المالية لمناقشة الموضوعات التي يحيلها رئيس الجامعة إلى هذه اللجنة ليصار إلى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ويرأس اللجنة برئاسة الدكتور أنيس خصاونة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، وعضوية كل من الدكتور عبدالحليم الشياب مستشار رئيس الجامعة مدير دائرة الموارد البشرية، والدكتور نواف شطناوي عميد كلية التربية، والدكتور أحمد الشمالي عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور أسامة الربابعة عميد كلية الشريعة للدراسات الإسلامية، والدكتور محمد الشخاترة ممثلا عن كلية العلوم، والدكتور محمد الروابدة ممثلا عن كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والدكتور محمود العقاب ممثلا عن كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والسيد عبدالباسط الحموري مدير الدائرة المالية.

ومن جهة أخرى، قرر المجلس الموافقة على دمج دائرتي العطاءات، واللوازم ليصبح اسمها “دائرة المشتريات واللوازم”، وتضم أقسام الديوان، والمواصفات والدراسات، والرقابة على المخزون، وإدارة العقود، والمشتريات والإحالات، والعهدة، والمستودعات، والتدقيق.