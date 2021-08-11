قرارات جديدة لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان- الغد-اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الاربعاء الموافق 11/8/2021 في جلسته رقم (30/2021) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدد من القرارات أهمها:

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (العلوم الصيدلانية/برنامج الماجستير) في جامعة مؤتة.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (إدارة الأعمال/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت

استمراريه الاعتماد الخاص لتخصص (التسويق الرقمي/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (إدارة الأعمال/برنامج الماجستير) في جامعة آل البيت .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اقتصاديات المال والأعمال/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اقتصاديات المال والأعمال/برنامج الماجستير) في جامعة آل البيت .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاقتصاد والتعاون الدولي/برنامج الماجستير) في جامعة آل البيت .

الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (ادارة الضيافة وفنون الطهي/برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان الأهلية.

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (علوم واضطرابات التواصل /برنامج الماجستير) في جامعة عمان الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الأعمال والتجارة الالكترونية/برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان الأهلية.

الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص(تصميم المنتجات /برنامج البكالوريوس) في جامعة الشرق الأوسط.

الموافقة على الاعتماد الخاص الاولي لتخصص (التربية المهنية والسلامة العامة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة العقبة للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاقتصاد/برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاقتصاد/برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك.

اقرار المجالات المعرفية لتخصص (تصميم المنتجات/برنامج البكالوريوس).