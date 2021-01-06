قرارات جديدة لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان- الغد- اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الاربعاء الموافق 6/1/2021 في جلسته رقم (1/2021) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدد من القرارات أهمها:

منح كلية الأعمال في كلية عمان الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية شهادة ضمان الجودة.

منح كلية الأميرة رحمة الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية شهادة ضمان الجودة.

اقرار معايير الاعتماد الخاص لتخصصات (التغذية/ برنامج البكالوريوس).

إقرار الإطار العام لتعليمات الإدراج والتسكين على الإطار الوطني للمؤهلات.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفنون المسرحية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الموسيقى/ برنامجي البكالوريوس والماجستير) في الجامعة الأردنية.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية/ العقبة.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية التطبيقية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية/ العقبة.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الفرنسية/الانجليزية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية/ العقبة.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الفرنسية/ الانجليزية/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الرياضيات/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفيزياء/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اقتصاديات المال والأعمال/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (نظم المعلومات المالية والمصرفية/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (نظم المعلومات المحاسبية/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العلوم السياسية/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (نظم معلومات حاسوبية/برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الكيمياء/برنامجي البكالوريوس والماجستير) في الجامعة الهاشمية .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفيزياء/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الرياضيات/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/علم حاسوب/برنامج البكالوريوس) في جامعة الإسراء .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/نظم حاسوبية للوسائط المتعددة/برنامج البكالوريوس) في جامعة الإسراء .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/ شبكات حاسوبية/برنامج البكالوريوس) في جامعة الإسراء .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (نظم المعلومات الحاسوبية/برنامج البكالوريوس) في جامعة الإسراء .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامجي البكالوريوس والماجستير) في جامعة الإسراء .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (أمن المعلومات والفضاء الالكتروني/برنامج البكالوريوس) في جامعة الإسراء .

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الفنادق/برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية عمون الجامعية التطبيقية.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (فنون الطهي/برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية عمون الجامعية التطبيقية.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات (مساحة الطرق وحساب الكميات ،تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني، هندسة العمارة والتصميم الداخلي، ادارة الأعمال، المحاسبة /برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات (المختبرات الطبية، التكييف والتبريد، التصميم الجرافيكي، الصيانة الكهرو ميكانيكية، صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، الاتصالات وشبكات الحاسوب، الصيدلة، التمريض المشارك ، علوم الشريعة، فنون التصميم الداخلي والديكور ، فنون الطهي، مخبرات الاسنان، فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية، المعدات والتركيبات الكهربائية /برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات (تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني، هندسة العمارة والتصميم الداخلي ، ادارة الأعمال، المحاسبة ، صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، التكييف والتبريد ، الصيدلة، التمريض المشارك، أمن المعلومات والشبكات /برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات (فنون التصميم الداخلي والديكور، إدارة السياحة والضيافة ،(إدارة الفنادق /برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة) في جامعة جرش.

الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة) في جامعة العلوم التطبيقية.