قرارات جديدة لهيئة الاعتماد.. ماهي؟

عمان- الغد- اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اليوم الاربعا، في جلسته برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدد من القرارات أهمها:

منح شهادة ضمان الجودة لكلية الحقوق في جامعة الإسراء.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الترجمة/ برنامجي البكالوريوس والماجستير) في جامعة اليرموك.

استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات الآتية: (الهندسة المدنية، العلوم الحياتية، الكيمياء، الرياضيات/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طلال.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الرياضيات/ برنامج الماجستير) في جامعة الحسين بن طلال.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي (هندسة البرمجيات، علم الحاسوب/برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي (علم الحاسوب، علوم المعلومات/برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين التقنية.

استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات الآتية: (الهندسة المدنية، هندسة العمارة، الهندسة الميكانيكية، تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك، الاذاعة والتلفزيون، تصميم داخلي / البكالوريوس) في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية .

استمرارية الاعتماد العام لكلية الخوارزمي الجامعية التقنية وبالطاقة الاستيعابية العامة المقرة سابقا والبالغة (2402) طالباً.

استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات الآتية: (ادارة الأعمال، ريادة الأعمال، التسويق الالكتروني والتواصل الاجتماعي، نظم معلومات محاسبية، نظم معلومات ادارية/برنامج البكالوريوس) في جامعة اربد الأهلية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي (المحاسبة، علوم مالية ومصرفية/برنامجي البكالوريوس والماجستير) في جامعة اربد الأهلية.

إقرار المجالات المعرفية ومعايير الاعتماد الخاص لتخصص(تكنولوجيا الصخر الزيتي/برنامج الدبلوم المتوسط).

الموافقة على الاعتماد الخاص للتخصصات الآتية: ( تكنولوجيا الصخر الزيتي، صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة/برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا.