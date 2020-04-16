قرارات خاصة بكليتي الطب وطب الأسنان..ماهي؟

عمان- الغد- أعلنت اليوم الخميس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن مجلس التعليم العالي، وبعد الاطلاع على تنسيبات اللجنة المشكلة من عمداء كليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية، وإضافةً إلى إجراءات مرحلة ما بعد العودة إلى التدريس المباشر في القاعات الصفية داخل الحرم الجامعي، وفيما يخص طلبة كليتي الطب وطب الأسنان فقد قرر المجلس توجيه الجامعات الأردنية بالآتي:

أولاً: طلبة السنوات الثلاث الأولى في كليات الطب وطب الأسنان:

تجرى الامتحانات النهائية عند العودة للدوام في الأوقات التي تحددها الكليات المعنية ويترك للطالب حرية اختيار النتيجة “ناجح”/”راسب” أو احتساب العلامة للمادة أو المواد التي لم يكتمل دوامها قبل تعليق الدوام. وفي حالة احتساب ناجح/ راسب يترك للكليات تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي بما يتناسب مع عدد ساعات المواد ووزن السنة وحسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

ثانياً: طلبة السنوات السريرية في كليات الطب

• طلبة السنتين الرابعة والخامسة:

1. تقوم كليات الطب بإجراء الامتحانات المتبقية والنهائية على مدى 2-3 أسابيع بعد إجراء دورة مختصرة في التدريب السريري لمدة اسبوع الى أسبوعين ان سمحت الظروف بذلك.

2. يترك للطالب حرية اختيار النتيجة “ناجح”/”راسب” أو احتساب العلامة للمادة أو المواد التي لم يتم اكتمال كفاياتها التعليمية قبل تعليق الدوام، وفي حالة احتساب ناجح/ راسب يترك للكليات تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي بما يتناسب مع عدد ساعات المواد ووزن السنة وحسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

• طلبة السنة السادسة (الخريجون) في حال تقرر العودة للدوام قبل تاريخ 1 /6 / 2020:

1. تجري كليات الطب الامتحانات المتبقية والنهائية اعتباراً من 1 / 6 /2020 على مدى 2-3 أسابيع.

2. يترك للطالب حرية اختيار رصد النتيجة “ناجح”/”راسب” أو احتساب العلامة للمادة أو المواد التي لم يكتمل دوامها قبل تعليق الدوام، وفي حالة احتساب ناجح/ راسب يترك للكلية تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي يما يتناسب مع عدد ساعات المادة ووزن السنة السادسة حسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

ثالثا: طلبة السنوات السريرية في كليتي طب الأسنان:

• طلبة السنة الخامسة (الخريجون) وطلبة السنة الرابعة:

يترك لمجلس الكلية تحديد المواد التي سترصد على نظام العلامات المعتمدة في الجامعة (مئوي أو حروف) والمواد التي سيسمح للطالب فيها باختيار نظام (ناجح/راسب) وبما يراعي مصلحة الطلبة الفضلى، كما يترك لمجلس الكلية أيضاً تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي في حال اختيار الطالب لنظام ناجح/راسب بما يتناسب مع عدد ساعات المواد ووزن السنة حسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

رابعاً: يتم الإعلان عن موعد الامتحانات النهائية للطلبة خلال فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى التدريس داخل الحرم الجامعي، وعلى أن يراعى التباعد بين الامتحانات.

خامساً: بعد رصد العلامة النهائية للطالب في المساقات التي يسمح فيها للطالب بحرية اختيار نظام (ناجح/راسب) عليه الاختيار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إعلان النتائج وذلك بتقديم طلب خطي أو الكتروني لعمادة/وحدة/دائرة القبول والتسجيل في الجامعة، وبخلاف ذلك ترصد للطالب علامته النهائية للمواد.