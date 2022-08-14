قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجِبة لمشروع نظام السَّلامة والصِّحة المهنيَّة والوقاية من الأخطار المهنيَّة في المؤسَّسات لسنة 2022م.

ويأتي النَّظام لغايات تحديد الإجراءات والاحتياطات والتَّدابير اللازمة لحماية العاملين من الأخطار المهنيَّة، والحدِّ من حوادث العمل وإصاباته، ومن الأمراض المهنيَّة، وبما ينسجم مع المعايير العربيَّة والدَّوليَّة الخاصَّة بالسَّلامة والصحَّة المهنيَّة.

كما وافق مجلس الوزراء على قرارات مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن، المتضمِّنة منح شركة مناجم الفوسفات الأردنيَّة حقوق تعدين خامات الفوسفات، ضمن قطع أراضٍ في محافظة معان.

واشترط القرار أن يخضع حقّ التَّعدين إلى أيِّ تعديلات أو قرارات مستقبليَّة يتَّخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص على حقوق التَّعدين؛ من أجل ضمان حُسن التَّنفيذ وإعادة تأهيل مناطق التَّعدين، وضمان مردود عادل ومُجزٍ لخزينة الدَّولة، وأن يستفيد صاحب العلاقة حصراً من حقِّ التَّعدين.