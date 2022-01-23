قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام التَّنظيم الإداري لمؤسَّسة الإذاعة والتَّلفزيون الأردنيَّة لسنة 2022م.

ويأتي النِّظام الجديد لغايات منع التَّداخل والازدواجيَّة بين المهام في بعض مديريَّات المؤسَّسة، وذلك من خلال دمج وإلغاء واستحداث وحدات تنظيميَّة جديدة فيها، وترشيق الهيكل التَّنظيمي بما يسهم في تقليص النَّفقات الماليَّة.

ويوضع بموجب النِّظام هيكل تنظيمي ينظِّم المهام في المؤسَّسة، ويحدِّد ارتباط الوحدات التنظيميَّة فيها وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.

كما أقرَّ المجلس تعليمات صناديق ادِّخار موظَّفي الخدمة المدنيَّة لسنة 2022م.

وسيتمّ بموجب هذه التَّعليمات تنظيم إنشاء صناديق ادِّخار تهدف إلى تجميع مدَّخرات المشتركين واستثمارها، وتقديم المساعدات الماليَّة إلى المشتركين فيها، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشيَّة، وتعزيز قيم التَّكافل الاجتماعي بينهم.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين خلدون عبد الله الوشاح وزياد أسعد غنما نائبين لمحافظ البنك المركزي.