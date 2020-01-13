قرارات صادرة عن لجنة تراخيص الاندية

عمان – الغد – أصدرت لجنة تراخيص الاندية في اتحاد كرة القدم قراراتها بما يخص تراخيص اندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وحسب مدير التراخيص في الاتحاد احمد ماشة، اطلعت اللجنة على تقرير مدير الترخيص وتقارير الدائرة الفنية والخاصة بملفات وطلبات ترخيص اندية الدرجات الاولى، والثانية، والثالثة لغايات المشاركة ببطولات الاتحاد للموسم 2020 -الفريق الاول والفئات العمرية-، وبعد الاطلاع على كافة الطلبات، وافقت اللجنة خلال اجتماعها على منح الرخص الوطنية للأندية التي استوفت جميع متطلبات التراخيص المحلية، وذلك بعد التفتيش الميداني عليها، فيما تم تطبيق العقوبات وفقاً للمادة 6.3 -العقوبات الخاصة بالتراخيص- الوارد بنظام ترخيص أفرقة كرة القدم الأردنية للأفرقة التي لم تستوفى الشروط، وحسب التالي:

اندية الدرجة الاولى: اتحاد الرمثا، منشية بني حسن، الكرمل، مغير السرحان، ذات راس، الجليل، البقعة، بلعما، اليرموك، كفرسوم، العربي، السرحان، فيما لم يستوف دار الدواء اي معيار وتم فرض العقوبة عليه، كما لم يستوف نادي الطرة المعيار الاداري وشؤون الموظفين.

اندية الدرجة الثانية: ام القطين، حرثا، جرش، البادية، الطيبة، الحمرا، الخالدية، صما، شباب حوارة، الحصن، العالية، سحم، أدر، فيما لم يستوف نادي شباب الحسين المعيار الاداري وشؤون الموظفين وتم ايقاع العقوبة عليه، وكذلك نادي مادبا الذي لم يستوف المعيار الإداري وشؤون الموظفين والمعيار الرياضي وتم فرض العقوبة عليه، بالإضافة لفريق الهاشمية الذي لم يستوف اي معيار وتم إيقاع العقوبة عليه.

اندية الدرجة الثالثة: استكمل 91 جهة الشروط منها (88 نادي، شركتين، جمعية) حيث تم منحهم الرخص للمشاركة ببطولة الاتحاد للموسم 2020، فيما لم يتم منح الرخص لأندية مادبا لعدم تقديم وثائق الترخيص قبل الموعد النهائي ووجود نواقص، نادي شباب غور الصافي لعدم تقديم وثائق الترخيص قبل الموعد النهائي ووجود نواقص، ونادي معدي الجديدة لعدم تقديم وثائق الترخيص قبل الموعد النهائي ووجود نواقص، ونادي الطفيلة لعدم تقديم وثائق الترخيص قبل الموعد النهائي ووجود نواقص.