قرارات للتدريس وعقد الامتحانات في الجامعات والكليات الأردنية

عمان-الغد- حرصاً من مجلس التعليم العالي على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي، وعلى ضوء ازدياد عدد الإصابات في فايروس كورونا في الأيام الأخيرة والتزاماً بأوامر الدفاع ذات العلاقة وخاصةً أمر الدفاع رقم (7) وتعديلاته، فقد قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تعديل قراره رقم (326) تاريخ 29 / 9 / 2020 ليصبح على النحو الآتي:

تطبق الأسس الآتية فيما يتعلق بالتدريس والامتحانات في الجامعات والكليات الجامعية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 / 2021:

أولاً: طلبة البكالوريوس:

تدريس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية (الاجبارية والاختيارية) إلكترونياً (عن بعد). تدريس متطلبات التخصص إلكترونياً (عن بعد). تدريس المساقات التـي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عملية أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا (عن بعد) في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة. تجرى كافة الامتحانات لمساقات التخصص ومتطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافي لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة، ويطبق على الامتحانات نظام العلامات النافذ في الجامعة ولا يتاح للطالب فيها خيار ناجح/راسب (باستثناء ما تم تحديده في تعليمات الجامعة). الطلب من مجالس العمداء اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد امتحانين كتابيين فقط (منتصف ونهاية الفصل) خلال الفصل الدراسي الأول 2020 / 2021 في الحرم الجامعي، ويستثنى من ذلك المواد والتخصصات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات خاصة للتقييم.

ثانياً: طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان: يتم تدريس طلبة السنوات الثلاث الأولى إلكترونياً (عن بعد). يتم تدريس طلبة الطب البشري للسنوات السريرية الرابعة والخامسة والسادسة وطلبة طب الاسنان للسنتين الرابعة والخامسة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة كافة التعليمات والبروتوكولات الصادرة عن اللجنة الوطنية للأوبئة وأقصى درجات الصحة والسلامة العامة.

ثالثاً: طلبة كليات التمريض يتم تدريس طلبة السنتين الأولى والثانية إلكترونياً (عن بعد). يتم تدريس طلبة السنتين الثالثة والرابعة في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وذلك وفقاً لدليل إرشادي تضعه كليات التمريض وتوافق عليها اللجنة الوطنية للأوبئة.

رابعاً: طلبة الدراسات العليا: يتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا (دبلوم عالي/ماجستير/دكتوراه) إلكترونياً (عن بعد)، ويتم عقد جميع الامتحانات بما في ذلك امتحان الشامل وامتحان الكفاءة الجامعية والامتحان الوطني في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية. يتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد) وحسب ما تقرره كل جامعة.

خامساً: الطلبة الموجودون خارج المملكة: يترك لمجالس العمداء خيار تدريس هؤلاء الطلبة إلكترونياً (عن بعد) في المساقات التي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي، وفي حال عدم تمكنهم من العودة إلى المملكة لتقديم الامتحانات داخل الحرم الجامعي يترك لمجالس العمداء حرية إجراء الامتحانات إلكترونياً لتقييمهم وبالطريقة التي تراها مناسبة، أو رصد علامة “غير مكتمل” لهم في هذه المساقات. يترك لمجالس العمداء القرار لاتخاذ اللازم بشأن تدريس وتقييم طلبة الطب البشري وطلبة طب الأسنان الموجودين خارج المملكة. بالنسبة لطلبة الدراسات العليا الموجودين خارج المملكة تتخذ مجالس العمداء الإجراءات المناسبة لتقيمهم الكترونياً (عن بعد).

سادساً: طلبة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع:

يطبق على طلبة الدبلوم المتوسط ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس.