قرارات لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

تيسير النعيمات

عمان- اوقف مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبول طلبة جدد في تخصص (الإرشاد الاسري/ برنامج الماجستير) في جامعة الحسين بن طلال.

واعاد المجلس في جسته التي عقدها برئاسة الدكتور بشير الزعبي فتح باب قبول طلبة جدد في 3 تخصصات في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا هي: (فنون التصميم الداخلي والديكور/ برنامج الدبلوم المتوسط)، (هندسة العمارة والتصميم الداخلي/ برنامج الدبلوم المتوسط)، (التصميم الجرافيكي/ برنامج الدبلوم المتوسط).

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص (العلاج الطبيعي- الجهاز العصبي والعضلي/ برنامج الماجستير) وعلى استمرارية الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (العلاج الطبيعي/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التربية الخاصة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طلال.

وقرر تأجيل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا معلومات الاعمال/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (إدارة الاعمال/ برنامجي البكالوريوس والماجستير) في جامعة البترا. وعلى تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (المحاسبة/ برنامج البكالوريوس).وعلى تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (العلوم المالية والمصرفية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.

كما قرر تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التسويق/ برنامج البكالوريوس) وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (نظم المعلومات الإدارية/ برنامج البكالوريوس) وعلى استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الأعمال والتجارة الالكترونية / برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.

واقر المجلس المجالات المعرفية للتدريب العملي الميداني في تخصص (التحاليل الطبية/ العلوم الطبية المخبرية/ برنامج البكالوريوس).

وقرر الموافقة على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الصيدلة/ برنامج الدبلوم المتوسط) والموافقة على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (مختبرات الاسنان/ برنامج الدبلوم المتوسط والموافقة على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (علوم الشريعة/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

واجل البت في الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية/ برنامج الدبلوم المتوسط) فيما وافق على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (فنون التصميم الداخلي والديكور/ برنامج الدبلوم المتوسط) وعلى الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التصميم الجرافيكي/ برنامج الدبلوم المتوسط).فضلا عن الموافقة على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (مساحة الطرق وحساب الكميات/ برنامج الدبلوم المتوسط) والموافقة على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (هندسة العمارة والتصميم الداخلي/ برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

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