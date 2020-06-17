قرارات لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان – الغد- قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تأجيل البت في الاعتماد الخاص لتخصص (اللغتين الألمانية والانجليزية/برنامج البكالوريوس) في و تأجيل البت في الاعتماد الخاص لتخصص (اللغتين التركية والانجليزية/برنامج البكالوريوس) وتأجيل البت في الاعتماد الخاص لتخصص (اللغتين الكورية والانجليزية/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

وقرر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم بمقر الهيئة برئاسة الدكتور محمد عثمان رئيس المجلس بالوكالة تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغتين الايطالية/ الانجليزية/برنامج البكالوريوس) فيما قرر تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغتين الاسبانية/الانجليزية/برنامج البكالوريوس) وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغتين الروسية/الانجليزية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

واجل المجلس البت في الاعتماد الخاص لتخصص (ترجمة فرنسي/عربي/برنامج الماجستير) واجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة والثقافة والتواصل/عربي/برنامج الماجستير) واجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم النفس/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

ووافق على تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (علم النفس/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية. وعلى الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (الرياضيات والاحصاء التطبيقي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان الأهلية.

كما وافق على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (ذكاء الأعمال وتحليل البيانات/برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.

وقرر المجلس تأجيل البت في الاعتماد الخاص لتخصص (السجل الطبي/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية (الأميرة ثروت/ كلية جامعية متوسطة). وتأجيل تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التمريض المشارك/برنامج الدبلوم المتوسط) في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.