قرارات مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان – الغد- قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (نظم المعلومات الصحية/ برنامج الماجستير) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

والموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية/ برنامج ماجستير). في جامعة مؤتة.

وقرر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور بشير الزعبي تأجيل البت في الاعتماد الخاص لتخصص (القانون الجزائي / برنامج الماجستير) في جامعة عمان الاهلية.

ووافق على الاعتماد الخاص الاولي لتخصص (تكنولوجيا الطاقة المتجددة/ برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية.وعلى رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها / برنامج البكالوريوس) وعلى رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة الانجليزية – الترجمة / برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.

كما وافق على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الهندسة الميكانيكية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الاردنية.وعلى الاعتماد الخاص لتخصص (تحليل الاعمال/ ماجستير) في الاميرة سمية للتكنولوجيا.

الى ذلك وافق المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية/ برنامجي البكالوريوس والماجستير) وعلى الاعتماد الخاص الاولي لتخصص (التسويق الالكتروني والتواصل الاجتماعي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الشرق الأوسط.وعلى استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التربية في التعليم الابتدائي/ بكالوريوس) وعلى استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الاعمال / بكالوريوس و الماجستير) وعلى استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (تقنيات المعلومات والحوسبة/ بكالوريوس) في الجامعة العربية المفتوحة فرع الاردن.

وقرر الموافقة على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (اللغة الانجليزية/ برنامجي البكالوريوس والماجستير) والموافقة على الاعتماد الخاص الاولي لتخصص (التسويق الالكتروني والتواصل الاجتماعي/ برنامج البكالوريوس) في جامعة الشرق الأوسط.والموافقة على الاعتماد الخاص الاولي لتخصص (هندسة ميكانيك-تكنولوجيا هندسة السيارات/ برنامج البكالوريوس) في كلية لومينوس الجامعية التقنية.

ووافق على الاعتماد الخاص الاولي لتخصص (الواقع الافتراضي والواقع المعزز/ برنامج البكالوريوس) في كلية لومينوس الجامعية. وعلى استمرارية الاعتماد العام في كلية عمون الجامعية التطبيقية.

على صعيد آخر وافق المجلس على تعديل واعادة تشكيل مجلس امناء معهد (موسيقات القوات المسلحة الأردنية/ كلية جامعية متوسطة عسكرية). وعلى تثبيت الطاقة الاستيعابية العامة لكلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة/ كلية جامعية متوسطة تابعة لوزارة الصحة. على تشكيل مجلس أمناء كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة/ كلية جامعية متوسطة تابعة لوزارة الصحة.

واقر المجلس المجالات المعرفية لتخصص(الواقع الافتراضي والواقع المعزز/ برنامج البكالوريوس).

والمجالات المعرفية لتخصص(هندسة ميكانيك-تكنولوجيا هندسة السيارات/ برنامج البكالوريوس).