قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان – الغد- قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها نشر دراسة مخرجات برامج التعليم التمريضي بالمملكة.

ووافق المجلس خلال جلسة عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشير الزعبي، على الاعتماد الخاص لماجستير العلاج الطبيعي- الجهاز العصبي والعضلي، واستمرارية الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية لبكالوريوس العلاج الطبيعي في الجامعة الأردنية.

واجل المجلس البت في استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس تكنولوجيا معلومات الاعمال في الجامعة الهاشمية.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس التربية الخاصة، وإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص ماجستير الإرشاد الاسري، في جامعة الحسين بن طلال.

كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير إدارة الاعمال، وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس المحاسبة، وتخصص بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية، وتخصص بكالوريوس التسويق، وتخصص بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الأعمال والتجارة الإلكترونية في جامعة البترا.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط صيدلة، وتخصص دبلوم متوسط مختبرات الأسنان، وتخصص دبلوم متوسط علوم الشريعة في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، واجل البت بالاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية، وإعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص دبلوم متوسط فنون التصميم الداخلي والديكور في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

ووافق على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط فنون التصميم الداخلي والديكور، وإعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص دبلوم متوسط التصميم الجرافيكي، والاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط التصميم الجرافيكي في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

كما وافق على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط مساحة الطرق وحساب الكميات، وإعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص دبلوم متوسط هندسة العمارة والتصميم الداخلي، والاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط هندسة العمارة والتصميم الداخلي في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا.

واقر المجلس المجالات المعرفية للتدريب العملي الميداني في تخصص بكالوريوس التحاليل الطبية العلوم الطبية المخبرية.