أخبار محليةالغد الاردني

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

منذ 8 دقائق

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عمان – وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الصيدلة في جامعة اليرموك.
وقرر المجلس خلال جلسة عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشير الزعبي، تخفيض الطاقة الاستيعابية وتأجيل البت في الاعتماد لتخصص بكالوريوس هندسة الميكاترونكس في الجامعة الأردنية.
كما اجل المجلس البت في الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير علم النفس التربوي، وماجستير المناهج وأساليب التدريس، وماجستير الأصول والإدارة التربوية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس التربية الخاصة، وماجستير التربية الخاصة في جامعة عمان العربية.
كما اجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير العلوم السياسية وبرنامجي بكالوريوس وماجستير اللغة الإنجليزية في جامعة الشرق الأوسط.
واجل المجلس البت في الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس الهندسة المدنية، وتأجيل اجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأميركية في مأدبا.-(بترا)

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