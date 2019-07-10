قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان – وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص “تكنولوجيا المعلومات – الأمن السيبراني/بكالوريوس” في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور بشير الزعبي على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص “الذكاء الاصطناعي/ماجستير” في جامعة اليرموك.

كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص “الفيزياء/بكالوريوس وماجستير” في الجامعة الهاشمية.

وأجل المجلس البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص “التربية المهنية/بكالوريوس” في كلية اربد الجامعية.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص “اللغة العربية وآدابها/بكالوريوس” في كلية اربد الجامعية.

وأجل المجلس البت في الاعتماد الخاص لتخصص “اللغة الإنجليزية وآدابها/بكالوريوس”، كما أجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص “إدارة المكتبات والمعلومات/بكالوريوس” في كلية اربد الجامعية.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص “تربية طفل/بكالوريوس” كلية اربد الجامعية.

وأجل المجلس البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص “علم الحاسوب/بكالوريوس” في الجامعة الأميركية في مأدبا.

ووافق على الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة لتخصصات “علم المكتبات والمعلومات، الصيدلة، السجل الطبي، التمريض المشارك، المختبرات الطبية/الدبلوم الجامعي المتوسط” في كلية حطين.

وقرر تخفيض الطاقة الاستيعابية لتخصصي “المحاسبة، أمن المعلومات والشبكات/الدبلوم الجامعي المتوسط” في كلية حطين.

كما قرر المجلس تثبيت الطاقة الاستيعابية لتخصصي “إدارة الأعمال، الترجمة/الدبلوم الجامعي المتوسط” في كلية حطين.

وأجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص “التصميم الجرافيكي/برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط” في كلية حطين. -(بترا)