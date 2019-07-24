قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان – منح مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها كلية الحقوق في جامعة مؤتة شهادة ضمان جودة المستوى الفضي.

ومنح المجلس في جلسة عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور بشير الزعبي كلية الاعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شهادة ضمان جودة المستوى الفضي، كما منح كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة شهادة ضمان جودة المستوى البرونزي.

واجل المجلس البت في الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير التنمية المحلية، والدبلوم العالي في الإدارة المحلية، بكالوريوس علم وتكنولوجيا الغذاء، ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير علم وتكنولوجيا الغذاء، واجل البت في الاستمرار بالاعتماد الخاص لتخصص دكتوراه علم وتكنولوجيا الغذاء وإيقاف قبول طلبة جدد بالتخصص، ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية وماجستير الهندسة الكهربائية – اتصالات، وماجستير الهندسة الكهربائية- قوى في الجامعة الأردنية.

كما وافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير دراسات متحفيه، واستمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس صيانة المصادر التراثية وإدارته في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير ادارة المصادر التراثية، وعلى الاعتماد الخاص الاولي لتخصص ماجستير الجيوانفورماتكس التطبيقي، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس علوم الأرض والبيئة، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير علوم الأرض والبيئة ولتخصص ماجستير علوم البيئة/برنامج الماجستير، واجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير التصميم، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس التصميم والفنون التطبيقية، في جامعة اليرموك.

واجل المجلس البت بالاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الرياضيات، واجل البت بالاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الرياضيات في الجامعة الهاشمية.

واجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم عالي صعوبات التعلم، ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص دبلوم عالي صعوبات التعلم، تأجيل البت في الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس تربية الطفل، وايقاف قبول طلبة جدد في تخصص بكالوريوس تربية طفل، والاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس جغرافيا تطبيقة في جامعة آل البيت.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس علم البيانات، والاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الذكاء الاصطناعي والربوتات في جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز. كما وافق على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس هندسة الأنظمة الذكية في جامعة الطفيلة التقنية.

واجل المجلس البت في متابعة تخصص ماجستير تمريض الحالات المزمنة كبرنامج متصل مع تخصص بكالوريوس التمريض، في جامعة الإسراء.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها، واستمرارية الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية لتخصص بكالوريوس اللغة الإنجليزية- الترجمة في جامعة جرش.

وقرر تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس الهندسة الإلكترونية، وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس هندسة الاتصالات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

واجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الاعلام الرقمي في جامعة الشرق الاوسط.

وقرر المجلس تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في الآليات الثقيلة، في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية/ كلية جامعية متوسطة عسكرية.

وقرر تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط تكنولوجيا التصنيع المحوسب في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية/ كلية جامعية متوسطة عسكرية.

واقر المجلس المجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس هندسة الأنظمة الذكية، والمجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والمجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس الجغرافيا التطبيقية، والمجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس علم البيانات.

ووافق المجلس على معايير الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الاعلام الرقمي.-(بترا)