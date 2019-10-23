قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان – اقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها المجالات المعرفية لتخصص بكالوريوس علم التجميل.

ووافق المجلس خلال جلسة عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور بشير الزعبي على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس تكنولوجيا الطاقة المتجددة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس تربية الطفل وبكالوريوس اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية وآدابها وبكالوريوس هندسة البرمجيات وبكالوريوس علم الحاسوب وبكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية في جامعة البترا.

كما وافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس الصيدلة في جامعة جرش، والاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وقرر المجلس تخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص ماجستير التصميم الجرافيكي في جامعة الشرق الأوسط.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير اللغة الانجليزية وآدابها في جامعة الاسراء، وعلى الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، وأجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة اربد الأهلية.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس التغذية والحميات الغذائية في الجامعة الأميركية في مأدبا، واستمرارية الاعتماد وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس الفقه الشافعي في جامعة العلوم الاسلامية العالمية.

ووافق على استمرارية الاعتماد وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم عالي الفقه الشافعي في جامعة العلوم الاسلامية العالمية وعلى الاعتماد الخاص الاولي لتخصص بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة في جامعة جدارا.

كما وافق على الاعتماد الخاص الاولي لتخصص بكالوريوس التاريخ وبكالوريوس الإرشاد والاصلاح الاسري، وأجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الرياضيات وبكالوريوس العلوم الجمركية في جامعة جدارا.

وقرر المجلس تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط صيانة المركبات الكهربائية والهجينة في كلية تدريب وادي السير.(بترا)