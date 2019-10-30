قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان- عدّل مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها البند (2) من المادة (3) من أسس الاعتماد العام والخاص ورفع الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة لمؤسسات التعليم العالي بحذف نسبة الزيادة 25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية العامة المقرة وذلك اعتباراً من 1/ 1 / 2020.

ووافق المجلس خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور بشير الزعبي على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الادارة التربوية/ برنامج الماجستير) وعلى استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (أصول التربية/ برنامجي الماجستير والدكتوراه) في جامعة اليرموك.

وأجل المجلس البت في استمرارية الاعتماد الخاص وإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (الارشاد النفسي/ برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (قياس وتقويم/ برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك.

وأجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص وإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها/ برنامجي الماجستير والدكتوراه) في جامعة اليرموك.

كما أجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص وإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (مناهج العلوم وأساليب تدريسها/ برنامجي الماجستير والدكتوراه) في جامعة اليرموك.

وأجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص وإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (إدارة وأصول التربية/ برنامج الدبلوم العالي) في جامعة اليرموك.

وقرر المجلس تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة الانجليزية وآدابها/ برنامج البكالوريوس) وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الحقوق/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (ادارة الأعمال/ برنامج البكالوريوس) وعلى استمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (ادارة الأعمال/ برنامج الماجستير) في جامعة البترا .

كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (المحاسبة/ برنامج البكالوريوس) وعلى استمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (العلوم المالية والمصرفية/ برنامج البكالوريوس) وعلى استمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التسويق/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا .

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (نظم المعلومات الإدارية/ برنامج البكالوريوس) وعلى تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الأعمال والتجارة الإلكترونية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا .

كما وافق على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الفقه المقارن/ برنامج الماجستير في جامعة جرش.

وقرر المجلس تعيين الدكتور محمد خير إبراهيم العجلوني عميداً جديداً لكلية (المفرق الأهلية / كلية جامعية متوسطة).

كما قرر تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (إدارة الأعمال/ برنامج الدبلوم المتوسط) وعلى تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (المحاسبة/ برنامج الدبلوم المتوسط)وعلى تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التصميم الجرافيكي/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية (القادسية/ كلية جامعية متوسطة).

وقرر تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (فنون التصميم الداخلي والديكور/ برنامج الدبلوم المتوسط) واعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (التمريض المشارك/برنامج الدبلوم المتوسط)وعلى الاعتماد الخاص وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الصيدلة/برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية (القادسية/ كلية جامعية متوسطة). (بترا)