قرارات من “التعليم العالي” بشأن طلبة الطب وطب الأسنان الأردنيين في السودان

تيسير النعيمات

عمان – قرر مجلس التعليم العالي السماح لطلبة السنوات ( السادسة ، الخامسة ، الرابعة ) لتخصصي الطب وطب الأسنان الملتحقين في الدراسة بالجامعات السودانية بالالتحاق بجامعات منتظمة التدريس ومعتـرف بها من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي بلد ثالث غير السودان أو الأردن وأن يتم اعفاؤهم من شرط دراسة ما نسبته (50 %) من متطلبات الخطة الدراسية المطلوبة لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى في الجامعة التي سيتخرج منها الطالب.

كما قرر المجلس في جلسته التي عقدها الخميس الماضي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الدكتور وليد المعاني السماح لطلبة السنوات (الثالثة، الثانية، الأولى) بالالتحاق بجامعات منتظمة التدريس ومعترف بها من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي بلد ثالث غير السودان أو الأردن ويُعفوا (إن اقتضت الحاجة) من شرط دراسة ما نسبته (50 %) من متطلبات الخطة الدراسية المطلوبة لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى في الجامعة التي سيتخرج منها الطالب.

ويُمكن لطلبة السنتين (الثالثة والثانية) حسب القرار ، القدوم للأردن للالتحاق بكليات طب أو طب أسنان فيه، شريطة خضوعهم لامتحان تقييم قدرات لوضعهم في السنة الأكاديمية المناسبة لمستواهم، وعليهم القبول بذلك، ويكون قبولهم على البرنامج الموازي، شرط أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها (80 %) فما فوق.

كما يمكن لطلبة السنة الأولى القدوم للأردن للإلتحاق بالسنة الأولى بكليات طب أو طب أسنان فيه، ويكون قبولهم على البرنامج الموازي، شرط أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها (80 %) فما فوق.

اما الطلبة الذين لا يحققون شرط معدل الثانوية العامة أو مايعادلها والبالغ (80%) فما فوق فيلحقون بكليات أخرى في الجامعات الأردنية، شريطة أن لا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة أو يعادلها عن الحدود الدنيا لمعادلة الشهادات غير الأردنية في الأردن.

ويتم توزيع الطلبة في البنود الثلاثة السابقة حسب آليات القبول الموحد، وعليه يقسم الطلبة على الكليات حسب تسلسل معدل الامتحان التقييمي وبالتساوي (الأعلى فالأدنى)، كل سنة على حده وحسب الجامعه التي يرغبها.

ويكون الامتحان لكل طالب في مواد السنة الدراسية التي تسبق السنة الملتحق بها في السودان.ولا يوضع أي طالب في مستوى أعلى من مستوى السنة الدراسية التي كان فيها في السودان.

وبخصوص الطلبة الموفدين من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تستمر الوزارة في دفع المخصصات السنوية التي كانت تدفعها لهم سابقاً وهم في السودان ولحين تخرجهم في حال التحاقهم بجامعة خارج الأردن ولا تتحمل الوزارة الرسوم الجامعية.

ويلتحق الطلبة الموفدين من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البرنامج العادي في حال رغبتهم إستكمال دراستهم في الجامعات الأردنية الرسمية.

وحول التخصصات غير الطبية فقد سمح المجلس لهم بالانتقال إلى جامعة أخرى على ان تطبق عليهم شروط معادلة المواد المعمول بها في الجامعة المنتقل إليها شريطة أن لا يقل المعدل في الثانوية العامة أو يعادلها عن الحدود الدنيا لمعادلة الشهادات غير الأردنية في الأردن .

وتبلغ اعداد الطلبة الأردنيين في الجامعات السودانية نحو 445 طالبا وطالبة معظمهم يدرس تخصصي الطب وطب الاسنان في عشر جامعات مختلفة اضافة لطلبة الماجستير والدكتوراه وهم من فئة الطلبة غير المقيمين والذين قد يصل عددهم الاجمالي الى حوالي 3 الاف طالب .

وعاد معظمهم الى الاردن خلال الفترة الماضية عند بدء الأزمة في السودان.

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