قرارات هامة بخصوص الطلبة الأردنيين في الجامعات الأوكرانية

ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، وقد قرر المجلس ما يلي:

1) الموافقة على ترشيح (161) طالباً وطالبة ممن تنطبق عليهم تعليمات الدراسة خارج المملكة في الجامعات غير الأردنية للقبول تنافسياً في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية في البرنامج الموازي، وحسب معدلاتهم في شهادة الثانوية العامة، وذلك استثناءً من الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسات العامة لقبول الطلبة مع ضرورة الالتزام بفروع الثانوية العامة المنصوص عليها في السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية.

2) الموافقة على ترشيح (8) ثمانية طلاب ممن تنطبق عليهم تعليمات الدراسة خارج المملكة في الجامعات غير الأردنية للقبول تنافسياً في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية في البرنامج الموازي، وحسب معدلاتهم في شهادة الثانوية العامة، وذلك استثناءً من الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية مع ضرورة الالتزام بفروع الثانوية العامة المنصوص عليها في السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية شريطة أن يحضر الطالب وثيقة تبين وتثبت التحاقه قبل تاريخ 1 / 5 / 2015 بسنة اللغة في الجامعة الأوكرانية المعنية، أو بالسنة الأولى في الجامعة الأوكرانية في حال كانت والدة الطالب/الطالبة أوكرانية وبخلاف ذلك يعتبر ترشيحه للقبول لاغياً.

3) على الطلبة إحضار الوثائق المطلوبة منهم لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات الأردنية الرسمية من الجامعة الأوكرانية التي درس فيها الطالب، ويمكن للطلبة الذين لم يتمكنوا من إحضار هذه الوثائق نظراً للأوضاع الحالية التسجيل مقابل تعهد خطي بإلزامهم بإحضار وثائقهم قبل تخرجهم وبخلاف ذلك يعتبر قبولهم لاغياً.

4) على الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول مراجعة الجامعات المعنية مطلع الأسبوع القادم.

5) يترك للجامعات المعنية تحديد المستوى الدراسي للطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول من واقع نتيجة الطالب في امتحان المستوى الذي عقدته الجامعة، أو من خلال معادلة المساقات الدراسية في حال إحضار الطالب كشف علامات رسمي مصدق حسب الأصول.

6) عدم الموافقة على اعتماد التعلم الإلكتروني للطلبة الدارسين في الجامعات الأوكرانية في مختلف التخصصات والدرجات العلمية والمراحل الدراسية في الوقت الحالي.

7) السماح لكافة الطلبة الدارسين في الجامعات الأوكرانية في مختلف التخصصات والدرجات العلمية والمراحل الدراسية خاصة المراحل السريرية بدراسة مساقات محددة، أو القيام بالتدريب العملي في الجامعات الرسمية، أو المستشفيات الجامعية، أو مستشفيات وزارة الصحة، أو الخدمات الطبية الملكية شريطة إحضار الطالب وثيقة عدم ممانعة من الجامعة الأوكرانية التي يدرس بها.

8) للتعرف على نتيجة ترشيح الطالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/UkraineResults/