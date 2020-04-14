قرارات هامة لمجلس التعليم العالي

عمان- الغد- أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن مجلس التعليم العالي، وبعد عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي/رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محي الدين توق اجتماعين موسعين عبر تقنية الاتصال عن بعد مع رؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، تم خلالهما التوافق بشكل كامل على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتقييم الطلبة والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

فقد قرر مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة التي عقدها عبر تقنية الاتصال عن بعد توجيه الجامعات الأردنية والكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة في مختلف التخصصات (باستثناء تخصصي الطب وطب الاسنان)بما يلي، وذلك بعد عودة الدراسة لحالتها الطبيعية:

1- إجراء الامتحان النهائي في الحرم الجامعي ويخصص له ما نسبته (50%) على الأقل من العلامة النهائية وتوزع باقي العلامات على الامتحانات القصيرة والتقارير والواجبات والمشاركة من خلال التعليم الالكتروني وأي امتحانات عقدت قبل فترة تعليق الدراسة.

2- الإعلان عن موعد الامتحان النهائي للطلبة خلال فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى التدريس داخل الحرم الجامعي.

3- بعد رصد العلامة النهائية للطالب في كل مساق يتم اعلام الطالب بنتيجته في كل مساق ويجوز للطالب اختيار رصد نتيجة (ناجح/راسب) في المساق وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعلان النتائج وذلك بتقديم طلب خطي أو الكتروني لعمادة/وحدة/دائرة القبول والتسجيل في الجامعة، وبخلاف ذلك ترصد للطالب علامته النهائية حسب النظام المستخدم (علامة مئوية أو حرف).

4- فيما يتعلق بالطلبة الوافدين والطلبة الأردنيين الدراسين في الجامعات أو الكليات الجامعية أو الكليات الجامعية المتوسطة المتواجدين خارج الأردن خلال هذه الفترة ولم يتمكنوا من العودة قبل عقد الامتحانات النهائية فترصد لهم علامة غير مكتمل، ويتم استكمال اجراء عملية التقييم إلى ما بعد عودتهم إلى المملكة، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في البند (2) أعلاه.

5- الطلب من مجالس العمداء والمجالس المختصة اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ الإجراءات أعلاه ومعالجة الحالات غير المشار اليها في هذا القرار وبما يراعى فيها المصلحة الفضلى للطلبة، علماً بان المجلس سيصدر قراراً خاصاً بطلبة الطب وطب الاسنان بناءً على تنسيبات اللجنة الخاصة بذلك المشكلة من عمداء كليات الطب وطب الاسنان.

6- أما فيما يتعلق بطلبة الدراسات العليا فيمكن لمجالس العمداء والمجالس المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصهم، وعلى أن يراعى فيها المصلحة الفضلى للطلبة.

هذا وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن مجلس التعليم العالي في حالة إنعقاد دائم، وسيتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بطلبة تخصصي الطب وطب الأسنان بعد مناقشة المجلس لتنسيبات اللجنة المشكلة من عمداء كليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية في الجلسة التي سيعقدها المجلس يوم الخميس القادم.