قرارات هامة لمجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان – الغد – اتخذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الأربعاء الموافق 18/8/2021 في جلسته رقم (31/2021) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدد من القرارات أهمها:

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية العامة في جامعة جرش.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (ادارة الازمات والكوارث/برنامج الماجستير) في الجامعة الهاشمية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة ميكانيكية/انظمة الطاقة/برنامج الماجستير) في الجامعة الهاشمية.

الموافقة على الاعتماد الخاص لتخصص (التسويق الالكتروني والتواصل الاجتماعي/ برنامج الماجستير) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم النفس/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الاردنية .

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم النفس/برنامج الماجستير) في الجامعة الاردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الذكاء الاصطناعي/برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات/برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة الأردنية.

الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الامن السيبراني/برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة الأردنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (معلم صف/برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا .

استمرارية منح كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا شهادة ضمان الجودة / المستوى الفضي للسنة الخامسة والاخيرة على مستوى البرامج.

الموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (الأمن السيبراني/ برنامج البكالوريوس ) في جامعة الحسين التقنية.

استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (فنون السينما والتلفزيون/ برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية( الخوارزمي الجامعية التقنية / كلية جامعية تقنية).

الموافقة على الاعتماد الخاص الاولي لتخصص (الحوسبة السحابية/برنامج البكالوريوس) في كلية لومينوس الجامعية التقنية.

اقرار المجالات المعرفية لتخصص (الحوسبة السحابية/برنامج البكالوريوس).