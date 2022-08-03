قرارات هامة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، تعليمات الاعتماد الخاص لبرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين في الجامعات والكليات الجامعية.

كما وافق في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، على رفع الطاقة الاستيعابية العامة لجامعتي البترا، وإربد الأهلية.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة الحسين التقنية، والهندسة الكهربائية/ الأنظمة الذكية والاتصالات في جامعة الزيتونة الأردنية، والأمن السبراني، وماجستير العلوم الصيدلانية في جامعة جرش، وعلى الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير إدارة وتحليل الأعمال MBA في الجامعة الأميركية في مادبا.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس علم الحاسوب، والأمن السيبراني، والهندسة الميكانيكية في جامعة الحسين التقنية، وإدارة الأعمال في الجامعة الأميريكية في مادبا، وماجستير التربية الرياضية، ودكتوراه علم الاجتماع / علم الجريمة، وبكالوريوس وماجستير الإدارة العامة ودكتوراه الإدارة الاستراتيجية في جامعة مؤتة، وبكالوريوس تكنولوجيا الوسائط المتعددة، وهندسة العمارة، والتصميم الجرافيكي، وتصميم الأزياء وماجستير التصميم الجرافيكي، والتسويق، وإدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال، في جامعة الزيتونة الأردنية.

وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير علم القانون في الجرائم الإلكترونية، وبكالوريوس علم الحاسوب وذكاء الأعمال وماجستيرإدارة الموارد البشرية وإدارة الإعمال في جامعة جدارا، وبكالوريوس التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي في جامعة إربد الأهلية وبكالوريوس الصيدلة وعلم الحاسوب، وشبكات الحاسوب في جامعة جرش.

كما أقر استمرارية الاعتماد العام لكلية الخوارزمي الجامعية التقنية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات دبلوم متوسط فنون التصميم الداخلي والديكور، وإدارة السياحة والضيافة، وهندسة العمارة والتصميم الداخلي، والصيدلة، والتمريض المشارك، ومساحة الطرق وحساب الكميات، وصيانة المركبات الكهربائية والهجينة، وأمن المعلومات والشبكات، والاتصالات وشبكات الحاسوب، وتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني، وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، والتصميم الجرافيكي، وفنون السينما والتلفزيون، وإدارة الفنادق في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، وبكالوريوس تصميم الميديا الرقمية في كلية لومينوس الجامعية التقنية/ المركز الرئيس/عمان. (بترا)-أمين الرواشدة