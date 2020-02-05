قرارات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

عمان – قرر مجلس التعليم العالي الاستمرار بالاعتماد الخاص لبرنامج بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في الجامعة الهاشمية.

كما قرر المجلس في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور بشير الزعبي، تأجيل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لبرنامج بكالوريوس العلوم الحياتية في الجامعة الهاشمية، والاستمرار بالاعتماد الخاص لبرنامج ماجستير العلوم الحياتية في الجامعة الهاشمية، والاستمرار بالاعتماد الخاص لبرنامج بكالوريوس الكيمياء في الجامعة الهاشمية.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لبرنامج ماجستير الرياضيات في جامعة جدارا، ورفع الطاقة الاستيعابية العامة لجامعة جدارا.(بترا)