العرب والعالمدولي

قرار أميركي بالموافقة على مهمة عسكرية لتأمين حقول النفط في سورية

منذ 54 دقيقة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب- (أرشيفية)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب- (أرشيفية)

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واشنطن– وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مهمة عسكرية موسعة لتأمين حقول النفط في جميع أنحاء شرق سورية، بحسب ما نقل مسؤولون في الإدارة الأميركية أمس الثلاثاء.

وسيبقي القرار على مئات من عناصر القوات الأميركية في ظروف أكثر تعقيدا في سورية، على الرغم من تعهد ترمب بإخراج بلاده من الحرب، وفقا لواشنطن بوست.

وبموجب الخطة الجديدة، تحمي القوات مساحة كبيرة من الأراضي، التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد السوريون والتي تمتد على بعد حوالي 90 ميلا من دير الزور إلى الحسكة.

وبحسب مراقبين، فإن حماية حقول النفط شمالي وشرقي سورية من فلول تنظيم داعش، هو الهدف المعلن للإدارة الأميركية، لكن الأمر يتعدى ذلك للاستفادة من النفط السوري.

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