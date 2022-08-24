قرار إسرائيلي بمنع الشيخ طراد الفايز من دخول فلسطين

قررت وزيرة داخلية الإحتلال الإسرائيلي أياليت شاكيد، الأربعاء، منع القاضي العشائري الشيخ طراد الفايز، من المرور عبر المعابر الحدودية.

وقالت شاكيد في تغريدة على تويتر: “بعد انتهاك شروط التأشيرة والتحريض الخطير ضد الدولة، أمرتُ بمنع دخوله (الفايز) إلى إسرائيل”.

وكان الشيخ الفايز وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر قد أمضى فترة أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، الشهر الماضي، في محاولة لحل خلاف بين عائلتين.

للإطلاع على تفاصيل حل الخلاف الذي شارك فيه الشيخ الفايز :