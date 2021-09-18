قرار إماراتي جديد يتعلق بفيروس كورونا

أبو ظبي – وافقت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي على قرار إلغاء شرط فحوصات كورونا للدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، ابتداء من 19 سبتمبر الجاري.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، داعية المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصا على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وحفاظا على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة. RT