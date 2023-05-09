قرار بإجلاء آلاف الإسرائيليين من “غلاف غزة”

أصدر وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت يوم الثلاثاء، قرارًا بتفعيل خطة الإخلاء الطوعي من مستوطنات الغلاف، خشيةً من تدهور الأوضاع بشكل كبير بعد اغتيال ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي فجر اليوم.

وذكرت القناة “12” العبرية وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن الخطة تشمل في مرحلتها الأولى إجلاء قرابة 5 آلاف مستوطن من مستوطنة “سديروت” في النقب الغربي، والذين أعربوا عن رغبتهم بقضاء عدة أيام خارج الغلاف، حيث سيتم تأمين فنادق لاستيعابهم، على أن تبدأ عملية خروجهم يوم غد الأربعاء.

في حين تم إجلاء غالبية الجنود من قاعدة “زيكيم” العسكرية شمالي قطاع غزة، مع حظر التنقل على الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع والمكشوفة أمام نيران القناصة أو الصواريخ المضادة للدروع.

وأعرب رئيس بلدية مستوطنة ” سديروت” ألون دفيدي عن مباركته لخطوة المبادرة بتنفيذ عمليات اغتيال في القطاع، قائلًا بأنه يدعم جهود الحكومة لاستعادة الهدوء.

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