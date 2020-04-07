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قرار بمنع بيع الخضروات الورقية في جرش

منذ ساعتين

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صابرين الطعيمات

جرش- قرر رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزه منع بيع الخضروات الورقية اعتبارا من صباح اليوم 7 نيسان 2020 وحتى إشعار آخر.

و بين القواقزة ان المنع يشمل جميع أعمال التوريد والعرض و البيع بشتى اشكالها و تحت طائلة المسؤولية. حيث ستقوم كوادر البلدية بمصادرة واتلاف هذه الاصناف فورا.

و تشمل التعليمات الخس والجرجير والبقدونس والكزبرة والرشاد والنعنع وما شابهها من النباتات العشبية الخضراء.

وأهاب القواقزة بجميع تجار الجملة في السوق المركزي للخضار وتجار التجزئة واصحاب المحال التجارية والمركبات التي تنقل هذه الاصناف تجنب توريدها اعتبارا من الليلة تجنبا لإتلافها.

ودعا القواقزة جميع الاهالي لعدم شراء هذه الاصناف او تخزينها حفاظا على سلامتهم و السلامة العامة.

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