قرار تخفيض موازنة مجالس المحافظات يلغي 320 مشروعاً في المفرق

المفرق – قال رئيس مجلس محافظة المفرق محمد اخو ارشيدة، إن قرار تخفيض موازنات مجالس المحافظات، تسبب بإلغاء 320 مشروعاً خدمياً وتنموياً في المفرق من أصل 407 مشاريع رصدت لها مخصصات من موازنة العام الحالي.

وأضاف خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية بيت الأصايل للإبداع والفن التشكيلي حول آثار تخفيض موازنة مجالس المحافظات، اليوم الاثنين، أن ذلك يستوجب على النواب ضرورة العمل على تحقيق تشاركية وإعادة ما تم تخفيضه بنسبة 60 بالمئة من موازنات مجالس المحافظات لتنفيذ مشاريع تنموية فيها.

بدوره، قال مقرر لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية النائب الدكتور صوان الشرفات، إننا مع توفير الدعم المطلوب لمشاريع مجالس المحافظات، في وقت تحتاج فيه محافظة المفرق لمزيد المشاريع والخدمات، مشيراً إلى أن هناك طاقات إبداعية متميزة يجب دعمها.

وأكد النائب شعيب الشديفات ضرورة دعم الهيئات الثقافية بالمحافظة، مُبدياَ استعداده للتعاون مع النواب لطرح مطالب أبناء المفرق على الحكومة بما يسهم بتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما قال النائب رائد الخزاعلة إن الثقافة علاج الأمم وبدونها لا يمكن تطورها، الأمر الذي يتطلب إعادة الحراك الثقافي لسابق عهده بالمحافظة، مؤكداً دعم مسيرة اللامركزية لتواصل مشوارها في العمل وبما يضمن تفرغ النواب للتشريع.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية الدكتورة ريم ابو دلبوح، ضرورة إقامة مركز ثقافي شامل ودعم المشاريع التنموية في جميع مناطق محافظة المفرق.

وأوضح عضو مجلس المحافظة الدكتور علي البقوم الآثار السلبية لقرار تخفيض موازنة مجلس المحافظة، والذي يشكل عائقاً حقيقياً للعمل وعدم القدرة على تقديم ما يطمح إليه أبناء المحافظة.-(بترا)